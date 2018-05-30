學業體育不輸人 南投表揚積極求學特教生

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府今天表揚積極求學的特殊教育學生，獲獎學生在語文、品德、體育、技能等方面表現卓越，家長用心陪伴成長的精神也值得肯定，這份榮耀可說是南投特教界的縣長獎。

南投縣政府今天在康壽國小活動中心舉辦「慢飛天使，有愛無礙」積極向上學生表揚活動，來自全縣各國中、國小100名慢飛天使學生在家長、老師陪同下，由副縣長陳正昇、縣政府教育處長李孟珍頒發獎狀及獎品，再合照留念，場面溫馨熱鬧。

陳正昇表示，縣長林明溱特別關懷弱勢，去年耶誕節關懷慢飛天使活動辦得不錯，獲各界好評，因此指示今年增加舉辦慢飛天使積極向上學生表揚，鼓勵品德優良及才能出眾的特教學生，期許繼續勇往直前。