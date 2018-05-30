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中央社

台外交遭打壓 前外長：國際組織是中國籌碼

中央社2018/05/30 17:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北30日電）中華民國在一個月內與兩邦交國相繼斷交，政府譴責中國打壓，前外交部長歐鴻鍊今天指出，中國在國際組織能給予協助，遠比雙邊合作大得多，甚至不須加碼，「人家就會過去了」。

多明尼加與布吉納法索相繼在近一個月內與中華民國斷交，轉投中國懷抱，政府譴責中國以重金利誘施壓友邦。

中美經濟合作策進會理事長、前外交部長歐鴻鍊，今天在「從美中貿易衝突探討台灣經濟戰略布局講座」前受訪指出，中國在國際組織中，可協助友邦爭取援助計畫，甚至主動提出計畫，提供的協助遠比單純的雙邊合作大得多，所以不須加太多價碼，只要跟台灣一樣價碼，「人家就過去了」。

歐鴻鍊也說，每個國家政局變化不定，可能換個外長，強烈主張與中國建交，就可能跟中華民國斷交，因此猜測下個可能斷交的邦交國「沒什麼意義」，重點是台灣面對中方的政策，始終是對立狀況，只要有邦交國有意願跟中國建交，他們就會接受。

台灣在國際處境舉步維艱，政府日前決定捐助100萬美元給世界衛生組織（WHO），協助國際對抗西非伊波拉疫情，歐鴻鍊予以肯定，認為有助台灣建立正面形象，但他也說，這與爭取加入WHO無關，若要成為國際組織觀察員或會員國，還是必須滿足相當條件。（編輯：林淑媛）1070530

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