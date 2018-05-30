台外交遭打壓 前外長：國際組織是中國籌碼

（中央社記者廖禹揚台北30日電）中華民國在一個月內與兩邦交國相繼斷交，政府譴責中國打壓，前外交部長歐鴻鍊今天指出，中國在國際組織能給予協助，遠比雙邊合作大得多，甚至不須加碼，「人家就會過去了」。

多明尼加與布吉納法索相繼在近一個月內與中華民國斷交，轉投中國懷抱，政府譴責中國以重金利誘施壓友邦。

中美經濟合作策進會理事長、前外交部長歐鴻鍊，今天在「從美中貿易衝突探討台灣經濟戰略布局講座」前受訪指出，中國在國際組織中，可協助友邦爭取援助計畫，甚至主動提出計畫，提供的協助遠比單純的雙邊合作大得多，所以不須加太多價碼，只要跟台灣一樣價碼，「人家就過去了」。