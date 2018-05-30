綠色和平：2018中國碳排放增速　6年來最快

全球排放量在2014至2016年期間持平，但隨著中國經濟復甦以及歐洲聯盟和亞洲其他地區排放量的增加，2017年全球排放量再度上升，而中國對於全球排放量具有根本重要性。

中國目前占全球二氧化碳排放總量的1/4以上，是世界最大溫室氣體排放國。今年首季的碳排放量攀升4%。

（中央社記者周慧盈北京30日電）環保組織綠色和平分析指出，中國今年碳排放量將以最近6年來的最快速度上升，讓人進一步懷疑巴黎氣候協定能否遏制危險的溫室氣體排放增加情況。

報導引述曾為聯合國政府間氣候變化專門委員（IPCC）報告做出貢獻的科學家赫恩（Niklas Hohne）說，「2018年的前景實際上很糟糕」，據中國的規劃數據，中國今年煤炭、石油和天然氣消費量都將成長。

他指出，「巴黎氣候協定一大目標是讓全球排放量儘快見頂，而決定全球排放是否會很快達到峰值的最後因素是中國」。

中國雖大舉投資風能和太陽能等可再生能源，但對石油和天然氣的需求仍不斷增加劇全球碳計畫（GlobalCarbon Project）公布的全球碳預算（Global CarbonBudget）報告。2015年，中國的二氧化碳排放量約達104億公噸，相當於全球總排放量的29%，超過美國的15%，歐盟的10%，幾乎是北美洲和歐洲排放量的總和；2017年的碳排放估計上升3%。

另據挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心（CICERO）的推算，2016年，中國的二氧化碳累積排放量已達1464億噸，超過美國的1462億噸，成為世界排碳頭號汙染大國。1070530（編輯：陳家倫）