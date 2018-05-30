外資賣超逾152億 金融股成提款機

（中央社記者吳家豪台北30日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣152.92億元，賣超族群以金融股為主，其中新光金賣超4.87萬張排名第一，兆豐金賣超2.99萬張排第二，部分電子股與鋼鐵股也名列前茅。

台股今天在國際股市普遍走跌下，遭遇強大賣壓，指數開低走低直探半年線約10795點支撐，終場下跌142.95點、跌幅1.3%，收在10821.17點，成交值新台幣1607.34億元。

外資及陸資今天賣超152.92億元，賣超金額排台股史上第57名；投信賣超8.73億元，自營商賣超7.36億元。三大法人合計賣超169.01億元。