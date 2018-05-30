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疑涉龍岡大操場販毒　警飛車追逐開槍逮四嫌

記者李春台／桃園報導2018/05/30 19:49
▲最後警方利用警車側撞黃嫌所駕轎車，對著輪胎開了四槍才將4名嫌犯順利逮捕。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.05.30）
▲最後警方利用警車側撞黃嫌所駕轎車，對著輪胎開了四槍才將4名嫌犯順利逮捕。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.05.30）

今（30）日有民眾密報在中壢龍岡大操場疑似有人進行毒品交易，中壢分局獲報後，由龍興派出所員警前往了解，並追查一輛可疑的轎車。果然車上黃嫌（89年次，無前科）心虛加足油門逃逸，警方一路飛車追逐，黃嫌駕車高速衝撞到路中央分隔島，仍然衝出車陣脫逃。最後警方是利用警車側撞黃嫌車輛，並朝黃嫌車輛輪胎開了3槍警告，才順利逮捕4名嫌犯。


▲警方利用警車側面撞擊黃嫌轎車迫使他停車就範。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.05.30）

警方與黃嫌追逐過程中，警車除了尾隨追逐並呼叫支援，在平鎮區金陵路二段120號前以警車攔截黃嫌所駕車輛，經警員喝令車上人員下車時，但車上4名嫌犯卻仍拒絕下車，警員發現副駕駛座前方有長槍管物，認為恐怕有立即且急迫的危險，立刻朝車輛輪胎開了3槍（右後輪2槍、左前輪1槍，共計3槍）擊破輪胎並强力壓制嫌犯 ，喝令4人下車。


▲黃嫌所駕轎車輪胎上的彈孔。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.05.30）

警方在車上查獲了鎮暴長槍１枝、塑膠彈106顆、鋼彈3顆。而在龍岡大操場查獲K他命殘渣袋1包、K菸6根、吸管3根（內含有K他命）。黃等4嫌對於其犯行坦承不諱，全案依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦。


▲警方在車內查獲的鎮暴長槍。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.05.30）

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