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影／盧秀燕競選團隊合體　誓言拿下台中市長勝選

記者柳榮俊／台中報導2018/05/30 18:33
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕宣布由江啟臣擔任競選團隊主委、顏寬恒擔任總幹事（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕宣布由江啟臣擔任競選團隊主委、顏寬恒擔任總幹事（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)

國民黨台中市長參選人盧秀燕今（30）日在國民黨台中市黨部召開記者會，宣布由立委江啟臣擔任競選總部主任委員、立委顏寬恒擔任總幹事，三人帶頭展現國民黨團結勝選氣勢，誓言拿下年底台中市長選舉勝選。

今日記者會由國民黨台中市議會黨團書記長李中擔任主持人，介紹國民黨台中市最堅強的競選鐵三角陣容，台中市長參選人盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒三人同牽協力車進場，象徵「三強協力、台中前行，團結合作、城鄉共榮」的競選態勢。

盧秀燕表示，這次台中市長選舉是最難打的一場選戰，在國民黨最艱困時刻，一定要為台中市挺身而出，代表這個世代建立主動團結典範，她邀請江啟臣擔任競選團隊主任委員、顏寬恒擔任總幹事，這是一個勝利的組合，也是團結勝選最好的典範。

盧秀燕說，她與江啟臣曾是初選的對手，但他們承諾初選君子之爭，選後團結合作，現在要建立改革團結的典範。江啟臣是國民黨新世代的佼佼者，出面力挺她，將決戰中台灣，台中若能贏，全國就會贏。


▲現場支持者高喊當選加油（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)

盧秀燕接著介紹另一位選戰主力戰將顏寬恒，她說，和顏家有三代世交的情誼，尤其和寬恒的交親顏清標，在省議會時期就是交情匪淺的同事，顏寬恒深耕基層、兵多將廣，選戰經驗豐富，將為這場選戰帶來最強大的戰力。讓社會大眾了解，這兩位6都選戰中最年輕的競選主委及總幹事，讓民眾看到國民黨改變的決心。

江啟臣表示，民進黨執政後，看到台大校長遴選案換了兩位部長、能源政策錯誤、年金改革造成民怨、外交上連續挫敗，民眾已經受夠了。民眾對國民黨有希望與寄望，要從新世代的傳承中改變，重新獲得民眾的認同；在初選競爭中，但相互學習、合作，台中可以成為中台灣選舉的發動機。

顏寬恒表示，年底選舉環境對國民黨艱困，没有黨產支援，中央和地方都没有行政資源，但相信還是會贏，因為這次有廣大的民意支持，他和江啟臣一定全力陪同盧秀燕在第一線往前衝，年底務必要為台中市民找回久違的藍天，市長要大贏，議員席次更要過半成為最大黨。

隨後盧秀燕、江啟臣、顏寬恒帶領現場青年軍高呼「協力合作、城鄉共榮」，宣布台中市長選舉正式啟動。

 

 

關鍵字盧秀燕江啟臣顏寬恒競選團隊
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