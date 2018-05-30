搶家庭連網商機 中磊推出全系列數位視訊機上盒

電信寬頻設備廠中磊 (5388-TW) 發表發表全系列數位視訊機上盒 (set-top box)，包括 IPTV 機上盒、OTT(over-the-top) 機上盒及新世代超高畫質智慧機上盒，搶食家庭連網及運動賽事商機。

中磊總經理王煒表示，數位匯流發展已蔚為市場主流趨勢，電信寬頻應用商機無限，又逢全球運動盛事啟動，中磊透過深耕多年的關鍵技術與系統整合能力，領先推出高附加價值產品，可望成為全球電信營運商及系統服務商之最佳夥伴。

中磊表示，機上盒除具備選擇頻道、訂閱隨選隨播等傳統有線電視機上盒功能外，亦可無線連網、影音串流、下載互動遊戲，並擴及智慧家庭等服務，提供消費者高品質、身歷其境的娛樂體驗，將陸續啟動涵蓋安全監控、智慧照護與家庭自動化等智慧家庭整合服務需求，成為電信營運商服務升級重要選項。