搶家庭連網商機 中磊推出全系列數位視訊機上盒

電信寬頻設備廠中磊 (5388-TW) 發表發表全系列數位視訊機上盒 (set-top box)，包括 IPTV 機上盒、OTT(over-the-top) 機上盒及新世代超高畫質智慧機上盒，搶食家庭連網及運動賽事商機。
中磊總經理王煒表示，數位匯流發展已蔚為市場主流趨勢，電信寬頻應用商機無限，又逢全球運動盛事啟動，中磊透過深耕多年的關鍵技術與系統整合能力，領先推出高附加價值產品，可望成為全球電信營運商及系統服務商之最佳夥伴。
中磊表示，機上盒除具備選擇頻道、訂閱隨選隨播等傳統有線電視機上盒功能外，亦可無線連網、影音串流、下載互動遊戲，並擴及智慧家庭等服務，提供消費者高品質、身歷其境的娛樂體驗，將陸續啟動涵蓋安全監控、智慧照護與家庭自動化等智慧家庭整合服務需求，成為電信營運商服務升級重要選項。
中磊指出，機上盒已不再侷限於支援數位化、轉換解析度，新一代機上盒整合 Wi-Fi、藍牙等無線連網及數位媒體功能，讓機上盒成為智慧家庭的新樞紐。以機上盒為中心，串連智慧終端設備，提供用戶豐富多元之多螢互動、影音串流、智慧家庭等加值應用，建構更便捷的數位生活願景。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>