今日暖新聞》影／彰化榮服處啟動貼心服務　照顧獨居遺眷

國內人口老化逐年遞增，身心障礙者人口呈高齡化現象，為協助獨居長者及減輕照顧者壓力，彰化縣榮民服務處啟動貼心服務，照顧榮民遺眷，其中和美鎮榮民遺眷黃鈺芸罹患眼疾，造成生活無法自理，且不良於行，榮服處責任區輔導員翁詩淳即協助安排就醫及手術治療，黃鈺芸對彰化縣榮服處適時給予協助及貼心服務與安排，感謝之情溢於言表。

榮民遺眷黃鈺芸為獨居弱勢長者，平常靠打零工租屋維生，前陣子因車禍造成左腳行動不便，日前雙眼白內障又惡化，雙眼因此幾乎看不到，由於平常獨居一人在家，在生活自理上造成很大的困擾。



▲彰化縣榮民服務處啟動貼心服務照顧榮民遺眷服務，責任區輔導員協助安排就醫及手術治療。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

榮服處服務組長張偉雄訪視得知此事之後，立即向榮服處反映，處長嚴俊峰獲知後指示，全力協助處理並安排黃鈺芸前往醫院檢查，於22日由責任區輔導員翁詩淳及張偉雄兩人帶她去秀傳醫院做第一次手術，30日早上帶她去做第二次手術，兩次手術後恢復狀況均良好，並轉贈愛心企業捐贈的生活物資。



▲彰化縣榮民服務處啟動貼心服務照顧榮民遺眷服務，責任區輔導員協助安排就醫及手術治療。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

嚴俊峰表示，榮民遺眷一直以來都是輔導會照顧的對象之一，尤其是弱勢遺眷，更是不餘遺力，把他們的身體照顧好，才能有健康的身體，就可以降低生病的不適，而榮服處也才可將有限人力，做更有效、更多元的運用，以便服務照顧更多的榮民眷及第二類退除役官兵，並將持續落實走動式訪視服務，發掘榮民眷生活困境。



▲彰化縣榮民服務處啟動貼心服務照顧榮民遺眷服務，責任區輔導員協助安排就醫及手術治療。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

張偉雄表示，本身自己也是榮民，所以自從擔任服務組長以來，雖然每天不管日曬雨淋都要服務退役袍澤及遺眷，將每個長者都當作是自己的長輩在照顧，就是希望能盡自己所能，讓他們生活無虞。



▲彰化縣榮民服務處啟動貼心服務照顧榮民遺眷服務，責任區輔導員協助安排就醫及手術治療。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

對於榮服處啟動貼心服務照顧，黃鈺芸直說，感謝輔導會及榮服處長期以來的關懷與照顧，這次更是幫了她大忙，讓她相當「甘心」。