東協房產投資夯 專家：要思索風險

（中央社記者韋樞台北30日電）海外不動產投資熱度不墜，房地產與法律專家提醒投資人，東協國家經濟強勁，房地產投報率不低，但各國仍有賣家不實、無人接手等不同風險，必須思索清楚。

亞太國際地產今天在東方文華酒店舉行「2018海外不動產代銷趨勢與商機研討會」，住展雜誌企研室經理何世昌表示，有投資就有風險，對投資人的海外地產風險包括匯率變動、賣方不實、無人接手、政策變動、排華等。

何世昌指出，投資海外不動產遲早會面對出售的問題，但「萬般拉抬只為出」，未來究竟是賣給外國人或是當地人，值得深思。畢竟賣給外國人的需求量有限，若要賣給當地人，就該思索總價帶。