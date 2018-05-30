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中央社

苗栗台中7萬戶停電 傍晚全數復電

中央社2018/05/30 17:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）台電通霄電廠下午發生輸電線路跳脫，造成苗栗縣通霄、苑裡、三義、銅鑼及台中市日南地區共7萬多戶停電，苗栗營益處副處長蘇英賢表示，經搶修，下午4時38分已全數復電。

苗栗縣通霄鎮下午3時許，有網友陸續在臉書貼文「停電中」，隨後鄰近的苑裡鎮、三義鄉以及台中日南地區，都傳出大規模停電，連三義工業區、通霄鎮公所都一度無電可用。

台電苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，下午3時12分通霄電廠內161kV特高壓輸電線路跳脫，導致苑裡、霄南、日南、三工等4變電所全停，影響範圍包括苗栗縣通霄、苑裡、三義、銅鑼等鄉鎮及台中日南地區，共7萬391戶停電，經派員搶修，已於下午4時38分全數恢復供電。

不少網友在臉書社團留言回應，「在發電廠附近竟然沒電」、「快用愛發電」，質疑才5月就這麼熱，大家都開冷氣，台電備載容量又太低，自然容易跳電；不過，也有人上網留言為台電人員加油打氣「你們辛苦了」，呼籲大家節約用電。

三義鄉長徐文達指出，下午3時許三義工業區西湖村一帶先傳出停電，10多分鐘後復電，接著3時50分左右，換廣盛村周邊包括鄉公所在內都停電，直到近5時才恢復供電，他說，停電勢必造成民眾不便、企業工廠也可能因此造成損失，希望台電能做好輸配電作業。

今天通霄電廠線路跳脫，造成苗栗地區今年以來最大規模停電，有不少人擔憂，「到了7、8月還得了？」蘇英賢指出，線路跳脫的原因尚待查明，目前無法確定是否因缺電造成。

因應未來用電需求，台電表示，將持續推動電源開發計畫，每年規劃新增發電機組上線，明年備轉容量率將提升至10%、備用容量率可達成法定目標15%；在需求面也推動多項節電措施、節電活動，盡全力做好供電需求管理與機組維護調度。（編輯：陳清芳）1070530

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