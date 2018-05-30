南投抽驗花生酥糖 總黃麴毒素含量超標

根據衛生局資料，這件花生酥糖抽驗地點為南投縣國姓鄉立吉購商行，檢驗項目總黃麴毒素的判定結果與規定不符，違規廠商設址雲林縣斗南鎮，不合格產品通知販售商及進貨業者立即下架，並移請製造廠商當地衛生局接續處理。

衛生局表示，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌產生的二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，黃麴毒素經常污染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，台灣屬濕熱氣候，條件適合這種黴菌生長。

衛生局呼籲，食品業者應確保原物料符合衛生規定，並特別注意花生等榖豆類食品貯存、運輸、販售過程，以「先進先出」為原則，確保食品安全衛生，而消費者選購穀類食物應注意製造日期、包裝完整、是否妥善保存陰涼乾燥環境，以免穀類食物產生黴菌。（編輯：黃于）1070530