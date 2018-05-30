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中央社

南投抽驗花生酥糖 總黃麴毒素含量超標

中央社2018/05/30 17:56
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府衛生局執行市售食品真菌毒素含量監測計畫，抽驗咖啡粉、白米、紅麴米、花生食品等16件，結果今天公布，其中一件花生酥糖檢出總黃麴毒素含量超過標準，產品下架。

南投縣衛生局下午發布新聞稿表示，配合衛生福利部食品藥物管理署執行市售食品真菌毒素含量監測計畫，抽驗咖啡粉、咖啡豆、芝麻、白米、紅麴米、花生製品等食品共16件，結果出爐，一件花生酥糖檢出總黃麴毒素含量24.3ppb，超過標準15ppb以下。

根據衛生局資料，這件花生酥糖抽驗地點為南投縣國姓鄉立吉購商行，檢驗項目總黃麴毒素的判定結果與規定不符，違規廠商設址雲林縣斗南鎮，不合格產品通知販售商及進貨業者立即下架，並移請製造廠商當地衛生局接續處理。

衛生局表示，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌產生的二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，黃麴毒素經常污染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，台灣屬濕熱氣候，條件適合這種黴菌生長。

衛生局呼籲，食品業者應確保原物料符合衛生規定，並特別注意花生等榖豆類食品貯存、運輸、販售過程，以「先進先出」為原則，確保食品安全衛生，而消費者選購穀類食物應注意製造日期、包裝完整、是否妥善保存陰涼乾燥環境，以免穀類食物產生黴菌。（編輯：黃于）1070530

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