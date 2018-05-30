影／中彰榮家自強活動暢遊北台灣　阿公阿嬤大呼過癮

為提倡正當休閒活動，鼓勵榮民眷、住民走出戶外、融入社區，豐富精神生活，中彰榮譽國民之家30日舉行107年上半年度住民自強活動，由副主任邱文俊帶領百位長輩，在服務團隊的照顧陪伴下，前往桃園市石門水庫園區等處進行踩線旅遊，讓阿公阿嬤大呼過癮。

活動首先抵達「石門水庫園區」，石門水庫位於大漢溪中游，地處桃園市大溪區與龍潭區、復興區、新竹縣、關西鎮之間，由於溪口處有雙峰對峙狀若石門，因而得名。伯伯、叔叔、阿姨們在壩頂合照後，觀賞湖山水色，心曠神怡。隨後至壩底園區踏青，園區生態公園美景與大壩的雄偉工程相互呼應，長輩們都驚嘆不已。



▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

邱文俊指出，石門水庫的水壩位於大漢溪中游，水壩高度約有133公尺，溢洪道共有6座閘門並有後池堰、發電廠、石門大圳和環湖道路等設施，從壩底公路即可到達石門水庫大壩區，石門水庫水壩是大雨後遊客欣賞洩洪壯麗景觀的最佳去處。



▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

石門水庫大壩對岸的旅遊景觀亦十分豐富，石門勝景碑、依山閣、梅園和楓林步道等等都是石門水庫的特色，其中以楓林步道最具風情，楓林步道兩旁共有3000多棵樹齡皆超過30年的青楓純林，且下方的槭林公園在秋東之際景色也不容錯過，紅、橙、黃的迷人景色，是相當著名的低海拔賞楓之地，是民眾來到石門水庫旅遊不可錯過的景點之一。



▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

午間長輩們在石門水庫著名活魚餐廳享受美味佳餚後，也帶長輩們去採購一些自己喜歡吃的食品。雖然天氣炎熱，但長輩們開心的渡過了一天，留下美好的回憶。