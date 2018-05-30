NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／中彰榮家自強活動暢遊北台灣　阿公阿嬤大呼過癮

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/30 20:19
▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）
▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

為提倡正當休閒活動，鼓勵榮民眷、住民走出戶外、融入社區，豐富精神生活，中彰榮譽國民之家30日舉行107年上半年度住民自強活動，由副主任邱文俊帶領百位長輩，在服務團隊的照顧陪伴下，前往桃園市石門水庫園區等處進行踩線旅遊，讓阿公阿嬤大呼過癮。


▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

活動首先抵達「石門水庫園區」，石門水庫位於大漢溪中游，地處桃園市大溪區與龍潭區、復興區、新竹縣、關西鎮之間，由於溪口處有雙峰對峙狀若石門，因而得名。伯伯、叔叔、阿姨們在壩頂合照後，觀賞湖山水色，心曠神怡。隨後至壩底園區踏青，園區生態公園美景與大壩的雄偉工程相互呼應，長輩們都驚嘆不已。


▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

邱文俊指出，石門水庫的水壩位於大漢溪中游，水壩高度約有133公尺，溢洪道共有6座閘門並有後池堰、發電廠、石門大圳和環湖道路等設施，從壩底公路即可到達石門水庫大壩區，石門水庫水壩是大雨後遊客欣賞洩洪壯麗景觀的最佳去處。


▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

石門水庫大壩對岸的旅遊景觀亦十分豐富，石門勝景碑、依山閣、梅園和楓林步道等等都是石門水庫的特色，其中以楓林步道最具風情，楓林步道兩旁共有3000多棵樹齡皆超過30年的青楓純林，且下方的槭林公園在秋東之際景色也不容錯過，紅、橙、黃的迷人景色，是相當著名的低海拔賞楓之地，是民眾來到石門水庫旅遊不可錯過的景點之一。


▲中彰榮譽國民之家舉辦住民自強活動，帶領百位長輩參訪「石門水庫園區」，大壩的雄偉工程長輩們都驚嘆不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

午間長輩們在石門水庫著名活魚餐廳享受美味佳餚後，也帶長輩們去採購一些自己喜歡吃的食品。雖然天氣炎熱，但長輩們開心的渡過了一天，留下美好的回憶。

 

 

關鍵字石門水庫榮民苗栗五穀文化村大漢溪中彰榮家
消防隊求助館長 　議員籲錢花刀口李進勇會勘建設工程　允諾籌措經費

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan