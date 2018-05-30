郭書瑤、以綸放閃無極限　王子自曝想爆料

王子（邱勝翊）、曾之喬今（30）日出席活動，交情甚篤的兩人，昨日才在《稍息》演員之一的徐詣帆家中聚會，由於徐詣帆老婆在拍攝期間，剛好懷上女娃，所以順勢取名為曾之喬的劇中名「少曦」，喬喬也成為乾媽。曾之喬也表示，年底將會出版新書，當作是送給自己30歲的禮物，更希望未來不要再演白傻甜類型的女主角，頗想拓展自己的戲路。

王子、曾之喬與郭書瑤都是好友，提及瑤瑤與以綸的戀情，兩人非常有義氣的沒有多說，至於最近有無見面？曾之喬表示：「郭書瑤真的超忙，她都在拍戲。」王子更笑說：「不然就是在日本。」如此大力虧瑤瑤，顯見兩人好交情。王子也說郭書瑤本來有一個活動，想要Call Out給他，但他跟瑤瑤說：「妳要想清楚我會講什麼！」讓郭書瑤馬上說：「那我再考慮一下。」笑翻全場。