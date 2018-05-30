坦承帶大創拜會經濟部　黃偉哲說是為投資　慘遭網友打臉

時代力量立委黃國昌在臉書爆料，直指大創門神就是民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲的前辦公室主任曾碧珠，更點出黃偉哲曾經帶日本大創老闆拜會時任經濟部長鄧振中，經濟部官員才會一再縱容日本大創的違法行為。黃偉哲30日接受廣播節目「Pop搶先爆」專訪坦承，他確實曾帶大創的人去拜會經濟部，當時希望大創增加在台投資；不過，強調這是在大創出事前8個月。
黃偉哲這番言論，也立刻在網路上發燒，PTT網友幾乎一面倒痛批：「智賢！！妳哥哥啦」、「大創倒定了，一個疏失就把人家弄到倒閉也蠻狠的」、「當立委幕僚那麼好賺喔！有三千萬能借人」、「真會凹ㄟ」。不但如此，還有網友質疑：「不管有沒有，都是瓜田李下啦」、「那大創後來怎麼進口的」、「還是沒回答問題欸，要裝傻到啥時」。
另外，更有網友扮起柯南，特別找出黃偉哲連日來針對大創案一連串說法。網友發現，黃偉哲一開始先說自己是選民服務，被黃國昌緊咬之後，又說被錄音的內容都是在聊天、沒有喬事情。網友痛批，黃偉哲根本從頭到尾，把PTT鄉民和黃國昌當做沒出社會的小朋友。「講這種話，是當鄉民都是智障嗎？」、「笑死，這標準那014也不是喬事了」、「同理來說，那014也只是在聊天而已。綠營司法迫害」
儘管網友普遍不接受黃偉哲說法，但黃偉哲仍強調，此案最後公務員沒有讓步，大創申訴也遭駁回，既然公務員沒有違法，「跟立委又隔了一層」；此外，黃偉哲還提到，如果說他是門神、有私下交易，歡迎提出證據。至於黃國昌預告將再拿出錄音帶，黃偉哲認為：「在法律上還好，但視聽上總是不好聽，當然會對他的選情有影響，只能儘量把話說清楚。」