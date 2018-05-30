NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

坦承帶大創拜會經濟部　黃偉哲說是為投資　慘遭網友打臉

記者李克明／新北市報導2018/05/30 20:29
▲黃偉哲接受廣播專訪，坦承曾帶大創老闆拜會時任經濟部長鄧振中，引起網友熱烈討論。（資料照片／邱明玉攝）
▲黃偉哲接受廣播專訪，坦承曾帶大創老闆拜會時任經濟部長鄧振中，引起網友熱烈討論。（資料照片／邱明玉攝）

時代力量立委黃國昌在臉書爆料，直指大創門神就是民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲的前辦公室主任曾碧珠，更點出黃偉哲曾經帶日本大創老闆拜會時任經濟部長鄧振中，經濟部官員才會一再縱容日本大創的違法行為。黃偉哲30日接受廣播節目「Pop搶先爆」專訪坦承，他確實曾帶大創的人去拜會經濟部，當時希望大創增加在台投資；不過，強調這是在大創出事前8個月。

黃偉哲這番言論，也立刻在網路上發燒，PTT網友幾乎一面倒痛批：「智賢！！妳哥哥啦」、「大創倒定了，一個疏失就把人家弄到倒閉也蠻狠的」、「當立委幕僚那麼好賺喔！有三千萬能借人」、「真會凹ㄟ」。不但如此，還有網友質疑：「不管有沒有，都是瓜田李下啦」、「那大創後來怎麼進口的」、「還是沒回答問題欸，要裝傻到啥時」。

另外，更有網友扮起柯南，特別找出黃偉哲連日來針對大創案一連串說法。網友發現，黃偉哲一開始先說自己是選民服務，被黃國昌緊咬之後，又說被錄音的內容都是在聊天、沒有喬事情。網友痛批，黃偉哲根本從頭到尾，把PTT鄉民和黃國昌當做沒出社會的小朋友。「講這種話，是當鄉民都是智障嗎？」、「笑死，這標準那014也不是喬事了」、「同理來說，那014也只是在聊天而已。綠營司法迫害」

儘管網友普遍不接受黃偉哲說法，但黃偉哲仍強調，此案最後公務員沒有讓步，大創申訴也遭駁回，既然公務員沒有違法，「跟立委又隔了一層」；此外，黃偉哲還提到，如果說他是門神、有私下交易，歡迎提出證據。至於黃國昌預告將再拿出錄音帶，黃偉哲認為：「在法律上還好，但視聽上總是不好聽，當然會對他的選情有影響，只能儘量把話說清楚。」

關鍵字黃偉哲鄧振中黃國昌大創百貨經濟部
旅遊推動　雲林五大主題遊程中市議員要求公安檢查強化消防設備

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan