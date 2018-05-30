坦承帶大創拜會經濟部　黃偉哲說是為投資　慘遭網友打臉

時代力量立委黃國昌在臉書爆料，直指大創門神就是民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲的前辦公室主任曾碧珠，更點出黃偉哲曾經帶日本大創老闆拜會時任經濟部長鄧振中，經濟部官員才會一再縱容日本大創的違法行為。黃偉哲30日接受廣播節目「Pop搶先爆」專訪坦承，他確實曾帶大創的人去拜會經濟部，當時希望大創增加在台投資；不過，強調這是在大創出事前8個月。

黃偉哲這番言論，也立刻在網路上發燒，PTT網友幾乎一面倒痛批：「智賢！！妳哥哥啦」、「大創倒定了，一個疏失就把人家弄到倒閉也蠻狠的」、「當立委幕僚那麼好賺喔！有三千萬能借人」、「真會凹ㄟ」。不但如此，還有網友質疑：「不管有沒有，都是瓜田李下啦」、「那大創後來怎麼進口的」、「還是沒回答問題欸，要裝傻到啥時」。