財政部助攻離岸風電 鬆綁保證金償金付款

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）為利綠電發展，財政部於5月14日起放寬離岸風電使用海域土地保證金及償金的付款方式，其中保證金從過去的一次全額繳交，可改為分期付款，至於償金則設定收費天花板。

財政部國有財產署副署長邊子樹表示，離岸風力發電是國家當前重大綠能政策之一，國產署配合經濟部能源局推動及執行政策需要，持續檢討相關規定，而國產署陸續接獲業者反映無力一次負擔保證金、償金，經與能源局會商後，於今年5月14日放寬保證金及償金付款方式。

邊子樹說明，規定修正前，業者若要開發離岸風電，需一次繳交保證金以及償金。保證金以每架機組裝置容量每瓩新台幣4000元計算，若每架機組裝置容量為4000瓩，則該機組保證金為1600萬元；至於償金則依照使用土地申報地價5%計算，一次收取50年。