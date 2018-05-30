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影／輕小說插畫聯名徵選　大葉大學2學生獲獎

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/30 20:41
▲2018輕小說插畫聯名徵選競賽，大葉大學多媒體學程江佳倫(右)勇奪青文輕小說插畫聯名徵選銀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）
▲2018輕小說插畫聯名徵選競賽，大葉大學多媒體學程江佳倫(右)勇奪青文輕小說插畫聯名徵選銀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

有出版社舉辦「2018輕小說插畫聯名徵選」競賽，大葉大學多媒體數位內容學位學程二年級學生高水準的表現，從眾多參賽者中脫穎而出，江佳倫勇奪銀賞，張仁豪獲頒評審賞。榮獲銀賞、抱回獎金新台幣一萬元的江佳倫表示，他從高中開始自己摸索學習畫圖，念大學後在老師的帶領下，專業能力更上層樓。


▲張仁豪的作品獲青文輕小說插畫評審獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

2018輕小說插畫聯名徵選由主辦單位指定輕小說以「怎麼可能在一起！不行不行！我愛你！」的文字內容和角色設定，參賽者要針對兩段故事各創作出一張圖，每一段故事大概都有4、5頁內容，很多內容是人物對話，因此要選擇哪部份來創作是很大的考驗。


▲大葉大學多媒體學程大二生江佳倫的作品獲青文輕小說插畫銀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

第一段他選擇背景比較能夠發揮的地方，讓場景比例變大，女主角在畫面中的比例變小，增加活潑度，第二段故事他選擇角色A回想角色B反應的瞬間，讓兩個角色都能在畫面裡出現。


▲大葉大學多媒體學程江佳倫(右)、張仁豪(左)獲青文輕小說插畫銀賞、評審賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

張仁豪則說，他去年參加廈門市總工會「海峽兩岸職工動漫作品大賽」獲得二等獎的成績，看到這次的比賽資訊時，就想試試看，希望自己可以有更好的成績。第一段故事他畫的是女主角看地圖，會選這個部分是覺得看地圖的動作不好表現，想自我挑戰，能夠自我突破比得獎更讓他開心。


▲大葉大學多媒體學程江佳倫(右)、張仁豪(左)獲青文輕小說插畫銀賞、評審賞，與程仲勝主任(中)分享喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

葉大學多媒體學程主任程仲勝指出，江佳倫、張仁豪兩位學生的作品各有特色，江佳倫的畫面構圖有別於其他參賽者，張仁豪則是光影與色彩處理得宜，兩個人的畫作都相當亮眼。

關鍵字輕小說插畫插畫家大葉大學多媒體學程
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