影／壽命只剩100天　女星堅強倒數死期

由李聖經、李相侖主演的韓劇《想停止的瞬間：About Time》開播後口碑不俗，第三集劇情更突飛猛進，男主角因不滿女主角被未婚妻欺負，直接向她告白，突如其來的粉紅泡泡，讓網友直呼要戴墨鏡來追劇。兩位主人公日前接受KKTV專訪，李聖經回憶三年前曾到高雄拍戲，憶起當時的中文台詞，以及鳳梨酥，希望有機會能再訪台灣；而李相侖曾帶爸媽來旅遊，感受了一段幸福時光。

受訪時，被問及「形容對方像哪一種動物？」時，李相侖盯著李聖經幾眼，坦言真的沒想過，打趣說李聖經像「長腿貓」，更誇是腿超長的長腿貓，原來身高175公分的李聖經，全身比例超過2／3都是腿。而她聽了李相侖的形容後，搶了他的麥克風，直說他像超黑的黑貓，但黑貓在韓國被稱為狗貓，形容李相侖有像貓一樣酷的個性與像狗一樣會撒嬌。