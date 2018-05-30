立院初審 亞泥等6礦場需在3年內補辦環評

至於有關未曾做過環評的礦場補辦環評的相關法條內容，會中討論時，行政院版本主張當環評遭否決時，經濟部仍可邀集專家學者審查替代方案，但在場立委無法認同，質疑這是開倒車，民進黨立委高志鵬要求表決，此舉獲得在場的親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委高潞‧以用的支持。

經濟委員會今天繼續審查礦業法條文修正草案，但包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，會中仍舊無法達成共識，最終會議主席、國民黨立委廖國棟裁示，保留送朝野協商。

（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，未來5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，因此若礦業法順利完成三讀，亞洲水泥等6礦場，需在3年內補辦環評。

最終經表決，通過高志鵬與民進黨立委林淑芬的共同提案，確定5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，若是5萬噸以下礦場，則需在5年內補辦，違者將廢止其礦業用地核定。

也由於通過上述條文，依照礦務局所提供資料，未來包括亞洲水泥花蓮新城山礦場、宜興石礦、潤泰蘭崁石礦、華信石礦、東大石礦、榮豐和平礦場等，在新法實施後的3年內，需補辦環評。

礦業法修正草案自106年7月18日，在立法院第9屆第4會期的臨時會中，開始在經濟委員會逐條審查，歷經多次的討論，在導演齊柏林逝世一週年前夕，終於完成初審，送交立法院會協商；高志鵬受訪時表示，礦業法修正草案是本會期優先法案之一，期盼在接下來的臨時會，能夠順利完成三讀。（編輯：楊凱翔）1070530