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上曜4.81億元標下台南九份子重劃區建地 最快1年

鉅亨網2018/05/30 18:23
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上曜建設 (1316-TW) 今 (30) 日公告取得台南市安南區九份子重劃區土地標售案，土地面積約 1717.3 坪，位於學校及公園旁，此一土地的標購總金額 4.81 億元，換算每坪約為 28.1 萬元；上曜規劃此一土地的推案最快將在 1 年之後，今年仍以台南「湖美帝堡」建案完工交屋及 5 戶餘屋銷售為主。

此外，今年上曜建設在下半年也將有「雲謙」的完工銷售，但此一建案僅 6 戶且屬於與地主合建分售，挹注營收金額不大。

上曜建設此次在台南九份子重劃區的 18 筆建地拿下此一公園與校園預定地旁的 1717.3 坪精華地，分區為「住八」，公司指出，對於新購入的建地至少將有 1 年規劃期，也就是說，推案期至少在明年年中之後。

上曜建設在台南的「湖美帝堡」建案已經完工，在全部已售出的 83 戶中，去年完成 52 戶交屋，今年以來也交屋 24 戶，目前只待 7 戶的交屋入帳及 5 戶餘屋的出售。

上曜建設去年轉虧為盈，營收 21.6 億元，年增 2.75 倍，稅後純益 3.36 億元，較前一年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元，公司擬配發 2.2 元現金股利，將提 6 月 26 日股東會決議。

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