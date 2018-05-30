別只看VIX 比特幣或許也可視為市場波動領先指標

眾所周知，CBOE 波動率指數 (VIX) 通常反映未來 30 天投資人預期標普 500 指數的波動程度，也被稱為恐慌指數。而 Equity Armor Investments 投資長 Brian Stutland 認為，目前比特幣的價格變化，也可被視為和 VIX 指數一樣的市場波動先行指標。
Stutland 接受《CNBC》採訪時指出，比特幣正在成為新的 VIX 指數，尤其是在反映銀行業的信用風險具有先行指標的意義。
VIX 和比特幣之間存在巨大的相關性，可以衡量市場的信用風險，而這正是為何加密貨幣變得越來越重要，可以作為預知銀行業信用風險中去除投資風險的方法。
美股指數週二 (29 日) 動盪，道瓊工業指數大跌近 500 點，VIX 指數從上週五的 12.59 低點漲到 18.39；而比特幣價格週三 (30 日) 則自前一日低點 7000 美元附近，一度回升到 7500 美元。
Stutland 表示，投資人購買比特幣將資金從銀行的帳戶轉移到自己的錢包上，而這樣方式實質上是以虛擬貨幣的形式「將他們的錢存入枕頭下」。而當銀行信貸風險增加時，投資人對資金將抱持更謹慎的態度。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>