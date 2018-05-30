廣華-KY強攻塑膠件輕量化技術 墨西哥廠Q4投產

汽車零組件大廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (30) 日股東常中承認 106 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利 5 元，展望後市，廣華表示，將針對汽車功能性塑膠件輕量化相關技術加強研發和產品量產，墨西哥廠目前客戶包括有福斯 (VW) 和戴姆勒 (Daimler) 等，將於第 4 季完成投產，為成長持續添動能。

展望今年，廣華維持審慎樂觀看法，主要是今年以來受到調薪人事費用的影響，不過，在汽車輕量化的趨勢下，廣華認為對相關供應商有了有利的發展環。

廣華目前已接獲包括日產、蔚來和小鵬等多款電動車和新能源車訂單，同時也與以色列 Arkal Automotive CS Ltd. 在墨西哥合資設立生產汽車功能性塑膠件廠，目前客戶包括有福斯 (VW) 和戴姆勒 (Daimler) 等，計畫第 4 季完成投產。

廣華強調，與主要客戶和品牌車廠共同開發不同表面加飾工法、研發設計模具至產品量產，是公司的關鍵優勢，此外，也自我積極投入材料自主性、輕量化及環保等的工藝技術進程，已成功配合導入豐田凱美瑞 (Camry) 單一車款，一站式解決三個不同表面加飾工藝的需求，期能複製此成功模式切入與更多業務合作空間。