菲國安顧問：菲正在南沙群島興建設施

中業島（Thitu，菲稱Pagasa）是菲國在南沙群島所占9座地物中，面積最大的一座，約0.33平方公里，住著百餘平民及人數不明的駐軍，上有年久失修的飛機跑道、濾水廠、學校、衛生所、氣象站和手機訊號塔台等設施。

艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）今天在一份聲明中說：「政府正在提升中業島的港口及飛機跑道等設施，以促進島上菲人的福址。這也是維繫貿易、漁民生活以及快速運送民生物資的必要措施。」

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫證實，菲律賓政府正在提升南沙群島菲佔地物上的設施，包括維修飛機跑道、港口以及興建燈塔，以改善菲人及航海人的生活與安全品質。

艾斯畢倫透露，菲律賓政府正在所佔多座南海地物上興建燈塔，以履行「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）下的責任，確保往返南海的國際船隻的航行安全。

華府智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）早在25日發表的報告中揭露，馬尼拉已開始在中業島維修飛機跑道，並對另3座菲佔南海地物展開小幅的工事。這份報告也公布了數張新舊衛星照片，進行比對。

面對中國在南海的軍事化措施，包括在3座菲律賓聲索地物上部署飛彈以及在西沙群島演練轟炸機起降，艾斯畢倫在聲明中回應，菲律賓政府持續監控南海各聲索方的行動，沒有忽略應有的外交動作。

雖然艾斯畢倫曾表示，中國的南海軍事化並非針對菲律賓，菲律賓政府沒有理由提出抗議，但他仍說明，馬尼拉一直有在菲中「雙邊諮詢機制」（BCM）下的會議中，持續向北京提出關切。

菲律賓與中國為南海爭執多年，2013年1月，當時的菲國總統艾奎諾三世把爭議提交國際仲裁，常設仲裁庭2016年7月12日裁決，中國的南海9段線在國際法下沒有效力，但北京不承認也不接受仲裁結果。

艾斯畢倫在聲明中重申，杜特蒂政府沒有拋棄南海案國際仲裁結果，目前只是將它「暫時擱置」，以促進南海主權聲索國之間的關係，以及區域的和平、穩定。

他說：「即使中國拒絕承認仲裁結果，但只要適當時機到來，我們將充分運用它，作為菲國對領海範圍內之地物行使主權及管轄權的基礎。」（編輯：高照芬）1070530