大學生活忙 46歲遊覽車司機獲獎畢業

（中央社記者楊思瑞台南30日電）嘉南藥理大學食品科技系應屆畢業生林棋田雖已46歲，但利用當遊覽車司機的工作空檔進修，曾是校史上最年長的學生會長、還是維冠大樓受災戶，仍拚上研究所，獲頒畢業生群育獎。

「全校沒有學生開的車比我開的更貴！」林棋田今天受訪時表示，嘉藥長期和他上班的高雄客運有合作關係。有一段時間經常載著嘉藥食品系學生去戶外教學，認識了食品系老師陳佳慧、學生陳蓉萱。

他說，4年前他的長子高中畢業後選擇嘉藥就讀。自己也在陳佳慧和陳蓉萱的推薦下進入食品系進修部，想和兒子一起畢業，一圓大學夢。但兒子才讀一個星期，就因認識就讀他校的女友「跑了」，留他一人苦讀。