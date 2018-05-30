疼惜打火兄弟　中市議員要求公安檢查、強化消防設備

議員蕭隆澤表示，桃園428大火，奪走6位基層消防人員的寶貴生命，令人難過。目前消防安全檢查，是消防局大隊負責，但當發生火災時，衝第一線的是個分隊與義消人員，火場裡面究竟是什麼配備，沒人知道，希望消防局重新檢討公安檢查的相關配套措施，以保障「打火兄弟」的安全。

火警無情，常造成重大災難，台中市議會今(30)日進行警消環衛業務質詢，市議員蕭隆澤、翁美春、邱素貞、謝明源等人關心台中市的消防人員救災安全，要求消防局檢討公安檢查的相關配套，以及強化消防救災設備，疼惜「打火兄弟」的生命。

市議員邱素貞、謝明源希望消防局加強消防裝備，包括熱感應儀以及火災現場圖示，以利發生火警時，可以立即掌握火警現場相關資訊，提供救災人員研判救災程序，避免釀成人員不幸憾事。

消防局長蕭煥章指出，市府重視消防人員、義消、婦宣等人員備勤、出勤安全，除落實平日火場救援教育訓練，設備也有檢測、汰換標準，包括消防人員消防衣3年汰換一套，義消消防衣則採與警消相同的6年更換標準，並編列充足年度預算，以足夠資源提供相關人員順利完成任務。



▲議員支持市府加速推動電動機車及汽車（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)

對於空汙問題引起各界關切，議員質詢時表示，市府推動電動機車及汽車執行情形，希望台中市的電動汽機車大幅成長，成為名副其實的環保城市。

環保局長白智榮說，台中市府2017年淘汰近6萬輛二行程機車，達成率六都第一，改善移動汙染源所造成的空汙，台中市2017年PM2.5年均濃度與2016年相較下降11.4％，改善率全國第一。

此外，邱素貞提到，台中市將全面禁行燃油機車錯誤訊息又在網路謠傳，市府應澄清。

白智榮強調，市府現階段以淘汰老舊二行程機車為主、並鼓勵換成電動車，也努力建構電動機車友善使用環境，市府目前無禁摩規畫，盼民眾不要輕信，收到類似錯誤資訊也不要轉傳他人。

翁美春表示，目前台中市還有11萬8千輛的二行程機車，環保局為了加速汰除老舊二行程機車，最近與中央合力加碼祭出補助金1億元，市民如果汰換二行程機車成電動機車，最高可獲得4萬2800元補助。為了台中的空氣，她支持市府加速推動電動機車及汽車。

白智榮指出，今年中央及地方加碼補助金共1.2億元，補助項目分為「一般民眾」及「中低收民眾」兩大部分，多項補助方案中，二行程機車汰換成自行車補助3000元至4000元為台中市全國首創；二行程機車汰換成電動機車補助因車型及申請對象不同，補助2萬4200元至4萬2800元；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助則從8000元至1萬2000元。

台中市配合環保署訂定二行程機車補助落日條款，補助金額將逐年遞減，2020年起不再補助，呼籲市民把握機會盡速汰除家中二行程機車，優先選購低汙染車輛。