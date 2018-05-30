影／國寶級獅頭藝師辦聯展　帶領學生展出各種獅頭

「獅」為古代中國象徵祥瑞之獸，宗教及民間信仰尊崇為守護之神，鹿港有位國寶級的獅頭藝師施順榮，他從40年前致力於獅頭研發，不但將一個個獅頭變成不同面貌的藝術品，也改良傳統的製作方法，用強化紙糊製，使重量減輕，讓舞獅不再是費力的傳統活動。施順榮即日起應邀在國立彰化生活美學館舉辦藝文研習成果聯展，帶領學生展出各種獅頭。



▲國立彰化生活美學館舉辦彰美館藝文研習成果聯展，獅頭藝師施順榮帶領學生將各種獅頭辦理成果聯展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

施順榮從9歲開始就迷上獅頭製作，甚至還以臉盆與畚箕來當材料，24歲開始就專職投入製作獅頭，他不希望這項傳統工藝的技術流失，20幾年前，就在當時的社教館開班授課至今。為了傳承這項傳統工藝技術，施順榮從塑形、表紙、表布、脫模、架筐到彩繪，除了基本功的教學，也不侷限學員的創意發想。



▲國立彰化生活美學館舉辦彰美館藝文研習成果聯展，獅頭藝師施順榮帶領學生將各種獅頭辦理成果聯展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

施順榮指出，閩獅俗稱台灣獅，其製作過程是先以泥土塑型、裱褙、脫模、架框、彩繪、獅鬚、成品。一般傳統獅頭製作方法，是以泥土塑雕成模型，然後用布和一層層的粗紙糊上去，要糊上八、九層之後再去除塑土，因此顯得相當笨重，舞弄起來相當費力。經過逐漸改良後，糊上三至五層即可達到標準硬度，因此重量相對減輕。



▲獅頭藝師施順榮帶領學生將各種獅頭辦理成果聯展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

彰美館本次展出「閩獅面具展」是由鹿港傳統藝師施順榮指導，以傳統手工為主，製作過程由挖泥土做泥胚開始，融和三山五嶽的觀念塑出閩獅面型，經糊紙、架框、上色、彩繪，再配上五行、八卦，一個個獨特閩獅面具在施老師的引導下活躍出來，每位學員的作品各具風格，藝術之美更呈現其中。



▲國立彰化生活美學館舉辦彰美館藝文研習成果聯展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

施順榮說：「我的獅子都是笑臉迎人，它都是在笑，不過你側面看的時候不一樣了，它就開始有威嚴，這個就是喜而不輕威而不怒。看到這麼多學員願意長期來學習獅頭製作，施順榮高興之餘也希望將他鑽研40年的工藝技術繼續流傳下去。」