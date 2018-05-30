〈義大利政亂〉VIX波動指數暴衝 巴菲特心法上陣

義大利政局烏雲密布，西班牙情勢也堪慮，加上美中貿易關係再趨緊張，全球股債匯市都同步大地震， VIX 波動指數昨 (29 日) 一舉暴衝 28.74% 至 17 點，創下逾 1 個月收盤新高。法人表示，金融市場震盪，建議積極型的投資人可採巴菲特心法，伺機尋找基本面佳但受累下跌的風險性資產，保守型投資人則可增持美國複合收益債券，增加投資組合下檔保護。 金融市場消息面利空，導致恐慌氣氛狂飆，摩根投信表示，若不是發生系統性風險，在基本面支撐下，根據過去經驗指出，股市波動率驟升至波段高點後，3 個月後往往都有一波反彈，建議投資人此時宜布局多重收益基金，透過多元資產和多元收益度過震盪。

針對近期國際情勢，摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，義大利政治陷入動盪、西班牙總理本周也將面臨不信任案考驗，投資人憂心歐洲政治紛擾會破壞歐元區穩定性。

另一方面，美國總統川普突然宣布對華加徵關稅時間表，並將繼續推進遏制中國在敏感技術領域投資的計畫，導致歐美亞股匯大地震，市場避險情緒短線也急遽升溫。

不過，根據歷史經驗，政治事件僅對市場有短線效果，對中長期景氣和企業成長影響有限，預料市場雜音逐步消化後，投資將回歸基本面，因此，短線股市波動率驟升，反而讓股市買點浮現。

投資布局上，陳若梅分析，回顧過去十年歷史經驗，美股 VIX 波動度指數驟升至波段高點之際，投資人若能善用巴菲特投資心法，在市場恐慌之際不恐慌，逆向尋找逢低進場的時機，不論是全球股市、新興市場股市還是亞洲股市，3 個月後均有超額報酬可期，正報酬機率 100%，顯示基本面不變且 VIX 劇烈上升情況下，股市短線回檔有利後續股市多頭動能延續。

因此，投資布局上，建議投資人應採取攻中帶守，可同時佈局股票、債券、REITs、特別股、可轉債等地多重收益基金，藉由擴大收益來源，在震盪之際，抓牢全球股債房市的穩定孳息，為整體投資組合增加穩健度。