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中央社

嚴審官方團 陸委會：仍鼓勵兩岸民間交流

中央社2018/05/30 18:26
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北30日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天接受中央社記者訪問時表示，政府嚴審中國大陸官方團來台是為因應交流失衡；仍鼓勵且支持兩岸民間交流，呼籲外界不要無限上綱、過度渲染。

中國時報日前報導，兩岸輪流主辦的「海峽百姓論壇」今年將在新竹舉行，但內政部移民署聯審會日前審查大陸公務團來台申請時，移民署代表在會中以「具統戰嫌疑」為由，將該團10名成員的申請全部駁回。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正下午向中央社表示，自2016年5月20日以來，中國大陸各省市台辦主任組團來台超過180團；陸委會、海峽交流基金會等台灣官方團體卻難以赴陸。

他強調，如此傾斜、不對等的交流狀況，陸方最沒有資格批評限縮，根本是「自欺欺人，做賊喊抓賊」。政府為了為正當防衛起見，不能看著中共對台打壓，卻放任中國大陸官員及相關人士來台從事統戰分化工作。

邱垂正重申，政府嚴格審查中國大陸各級政府官員及相關人士來台，但僅限「官方團」，對兩岸學術、經貿等民間交流，仍持鼓勵、支持態度。各界不應無限上綱、過度解讀。

另外，報導也提及中國大陸各地台辦系統近期透過台灣民間組織或陸配，推落地招待團。

邱垂正說，這是中共既有統戰手法，早已行之有年，「重點是成果在哪裡」。他質疑這些行程背後，都由中共當局出資美化，民眾是否能聽到真實情況。

他表示，中國大陸說要做到「兩岸心靈契合」卻「說一套，做一套」，持續對台打壓，兩岸心靈距離早已越拉越遠，陸方做法可說是「進一步，退3步」。（編輯：陳家倫）1070530

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