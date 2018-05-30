嚴審官方團 陸委會：仍鼓勵兩岸民間交流

（中央社記者繆宗翰台北30日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天接受中央社記者訪問時表示，政府嚴審中國大陸官方團來台是為因應交流失衡；仍鼓勵且支持兩岸民間交流，呼籲外界不要無限上綱、過度渲染。

中國時報日前報導，兩岸輪流主辦的「海峽百姓論壇」今年將在新竹舉行，但內政部移民署聯審會日前審查大陸公務團來台申請時，移民署代表在會中以「具統戰嫌疑」為由，將該團10名成員的申請全部駁回。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正下午向中央社表示，自2016年5月20日以來，中國大陸各省市台辦主任組團來台超過180團；陸委會、海峽交流基金會等台灣官方團體卻難以赴陸。