人民幣兌美元連6貶 6.5大關受考驗

綜合路透、中國證券網報導，受義大利政局動盪影響，美元指數獲得上漲動能；此外，美國無預警宣布，6月15日前將公布課徵25%高關稅、價值500億美元的中國商品清單，造成人民幣今天重貶。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，今天的30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.4207元。屬中國官價的人民幣兌美元匯率中間價連6貶，更創下今年1月18日以來新低。

（中央社台北30日電）人民幣兌美元匯率中間價今天續創4個多月以來新低，貶為一美元兌6.4207元，較前一日走貶1.86分。在美國擬公布價值500億美元中國商品的關稅清單後，人民幣能否守住6.5元大關受到考驗。

人民幣貶勢不斷，然而中國官方似乎沒有出手支撐匯率的跡象。有分析認為，隨著中美貿易摩擦餘波不斷，人民幣走弱有助中國外貿出口的競爭力，專家預估，人民幣年內將跌破6.5元大關。

陸媒華爾街見聞報導，今早離岸人民幣兌美元短線貶破6.43元關卡，收6.4320。自4月17日以來，美元開啟單邊升值，至目前累計升幅6%；同期人民幣表現相對穩定，離岸人民幣貶值2.63%。

中國證券網指出，美元指數進一步上揚的空間有限，因此人民幣匯率不會持續承壓，繼續波動的空間已有限，未來雙向波動將是常態。（編輯：陳家倫/邱國強）1070530