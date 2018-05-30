NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈彰化榮服處貼心服務　照顧獨居遺眷軍中操練太苦　楊晴坦言崩潰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

人民幣兌美元連6貶 6.5大關受考驗

中央社2018/05/30 18:32
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北30日電）人民幣兌美元匯率中間價今天續創4個多月以來新低，貶為一美元兌6.4207元，較前一日走貶1.86分。在美國擬公布價值500億美元中國商品的關稅清單後，人民幣能否守住6.5元大關受到考驗。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，今天的30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.4207元。屬中國官價的人民幣兌美元匯率中間價連6貶，更創下今年1月18日以來新低。

綜合路透、中國證券網報導，受義大利政局動盪影響，美元指數獲得上漲動能；此外，美國無預警宣布，6月15日前將公布課徵25%高關稅、價值500億美元的中國商品清單，造成人民幣今天重貶。

人民幣貶勢不斷，然而中國官方似乎沒有出手支撐匯率的跡象。有分析認為，隨著中美貿易摩擦餘波不斷，人民幣走弱有助中國外貿出口的競爭力，專家預估，人民幣年內將跌破6.5元大關。

陸媒華爾街見聞報導，今早離岸人民幣兌美元短線貶破6.43元關卡，收6.4320。自4月17日以來，美元開啟單邊升值，至目前累計升幅6%；同期人民幣表現相對穩定，離岸人民幣貶值2.63%。

中國證券網指出，美元指數進一步上揚的空間有限，因此人民幣匯率不會持續承壓，繼續波動的空間已有限，未來雙向波動將是常態。（編輯：陳家倫/邱國強）1070530

2040年全面電動車化 歐...降國債新法 大馬設基金讓民...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan