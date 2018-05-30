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彰化後備指揮部凝聚向心力　軍歌演唱展現士氣

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/30 20:34
▲為提振單位士氣、凝聚部隊向心，彰化縣後備指揮部辦理107年度軍歌演唱，充分表現出平時訓練的用心及成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）
▲為提振單位士氣、凝聚部隊向心，彰化縣後備指揮部辦理107年度軍歌演唱，充分表現出平時訓練的用心及成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

因應即將到來的國軍漢光實兵操演，為增強部隊榮譽與團隊士氣，彰化縣後備指揮部於今（30）日辦理107年度軍歌演唱，由中部地區指揮部派遣科長鄧國晨中校實施驗收，由指揮官陳如偉上校擔任指揮者，全體官兵整齊劃一的動作及高亢的歌聲，充分表現出平時訓練的用心及成果。


▲為提振單位士氣、凝聚部隊向心，彰化縣後備指揮部辦理107年度軍歌演唱，充分表現出平時訓練的用心及成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

演唱前，先由副旅長宋自強上校實施精神喊話，官兵呼應展現高昂士氣，接續實施原地間「玉山豪情」及「繼往開來」，以及行進間「我們屹立在太平洋上」與「陸軍健兒」等4首歌曲，期間配合音效及預擬情況口白，藉由模擬戰場情境，使官兵更融入軍歌雄壯的氣氛。


▲為提振單位士氣、凝聚部隊向心，彰化縣後備指揮部辦理107年度軍歌演唱，充分表現出平時訓練的用心及成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

陳如偉表示，這次的軍歌驗收安排在演習前實施，是為了提升全體官兵的精神士氣，增加的橋段與內容，也是希望大家能感受到演習的氛圍，藉由軍歌演唱，增加默契與團結力，「期許後續我們在演習過程中，大家彼此互助、照顧，一起完成各項挑戰及任務。」

關鍵字漢光實兵操演軍歌演唱玉山豪情陸軍健兒軍歌驗收
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