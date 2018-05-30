影／羅東壽園廢棄物汙染　受害居民縣府陳情要求究辦

羅東「壽園」納骨塔設施工程，日前被人檢舉亂倒廢棄物，經宜蘭縣環保局會同相關單位開挖後，發現有棺木蓋板、墓碑碎片及疑似骨灰的白色粉末等廢棄物。由於此處緊鄰冬山鄉大進村及三星鄉大隱村，今日兩村30多位村民到宜蘭縣政府陳情，表達他們憂慮。

宜蘭縣冬山鄉大進村及三星鄉大隱村民30多人，今（30）日到宜蘭縣政府陳情，希望縣政府督促羅東鎮公所，盡速處理羅東「壽園」納骨塔設施工程亂倒廢棄物影響水源的問題。接受陳情的副縣長黃適超表示，羅東「壽園」廢棄物傾倒是否違反廢棄物清理法及水土保持法等相關法令，縣府將要求羅東鎮公所提出清理計畫，並盡速清理，以解除鄉親恐慌及疑慮。

陳情村民表示，羅東壽園殯葬廢棄物傾倒在山谷裡面，汙染水源，另外，火葬場汙染空氣的問題到現在也都還沒改進，這些問題已經十多年了，希望縣府督促羅東鎮公所盡速清理那些廢棄物。

陪同村民前來陳情的三星鄉代表會主席陳文新指出，日前羅東鎮代會到現場視察，羅東鎮長林姿妙表示，那些廢棄物是三星鄉人載去傾倒再檢舉的，陳文新說，政治人物要有擔當，他同時也要求縣政府務必查清楚是否有官商勾結的問題。

對於民眾的訴求，副縣長黃適超表示，羅東「壽園」廢棄物傾倒是否違反廢棄物清理法及水土保持法等相關法令，縣府將要求羅東鎮公所提出清理計畫，並盡速清理，以解除鄉親恐慌及疑慮。黃適超同時指出，維持宜蘭好山好水是每一個宜蘭人的責任，更是政府的責任，如果知道廢棄物是誰倒的，也請提供適當事證，以利縣府追查。