營造友善育兒環境　議員促建置育兒SOS平台

台中市議會今(30)日進行警消環衛業務質詢，議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿指出，新手父母在育兒時，常因缺乏照顧嬰兒經驗，手忙腳亂、身心俱疲。目前官方提供的育兒專線服務時間僅侷限於上班時段，但育兒是全天候無上下班之分，深夜遭遇育兒瓶頸時，常無法即時獲得協助。請市府建置「即時媽咪客服，育兒SOS」資訊平台，營造友善育兒環境。

蔡雅玲表示，衛生局應建置24小時全天候即時「媽咪客服，育兒SOS」資訊服務平台，結合婦幼衛教服務經驗與科技應用，整合產前、孕中、產後、坐月子、孕產知識、母乳哺育、寶寶照護、孕產資源…等等相關資訊。透過多元化溝通介面，如網頁、社群媒體、行動APP等，協助新手父母，營造友善育兒環境。