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營造友善育兒環境　議員促建置育兒SOS平台

記者柳榮俊／台中報導2018/05/30 19:21
▲議員建議市府應盡速建置『即時媽咪客服，育兒SOS』資訊平台（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)
▲議員建議市府應盡速建置『即時媽咪客服，育兒SOS』資訊平台（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)

台中市議會今(30)日進行警消環衛業務質詢，議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿指出，新手父母在育兒時，常因缺乏照顧嬰兒經驗，手忙腳亂、身心俱疲。目前官方提供的育兒專線服務時間僅侷限於上班時段，但育兒是全天候無上下班之分，深夜遭遇育兒瓶頸時，常無法即時獲得協助。請市府建置「即時媽咪客服，育兒SOS」資訊平台，營造友善育兒環境。

蔡雅玲表示，衛生局應建置24小時全天候即時「媽咪客服，育兒SOS」資訊服務平台，結合婦幼衛教服務經驗與科技應用，整合產前、孕中、產後、坐月子、孕產知識、母乳哺育、寶寶照護、孕產資源…等等相關資訊。透過多元化溝通介面，如網頁、社群媒體、行動APP等，協助新手父母，營造友善育兒環境。

張玉嬿說，近年行動裝置普及、大數據正夯，語音機器人、智能客服成新趨勢，衛生局推出媽咪call 智能客服機器人，一定也要掌握實際的資訊，才能服務媽咪到位。

謝志忠說，在生養嬰兒的過程中，真的會遇到許多問題，所以許多人生產，會選擇在月子中心，雖然可得到24小時的悉心照護，但價格不斐，不是每個爸媽都負擔的起，尤其是對於年輕的父母。因此建立一個育兒SOS系統，能夠24小時諮詢的系統，是非常重要的，也給年輕爸媽一個安心的依靠。

蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿共同主張，打造多元的孕產育兒專業語庫以及文字客服平台系統， 市府應盡速建置「媽咪客服，育兒SOS」資訊平台。

關鍵字台中市議會嬰兒坐月子
民防團常年訓練展開　增進民防知識花東縣長將卸任　規畫大不同

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