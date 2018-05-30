影／107年全國中等學校運動會　彰縣總獎牌數全國第六

「107年全國中等學校運動會」在主辦城市台中展開，彰化縣優秀選手與來自全國運動好手激烈競賽，彰化縣代表隊更憑著扎實的訓練與努力不懈的精神，奪得26面金牌、24面銀牌及42面銅牌，共計92面獎牌，總獎牌數排名全國第六，成績為歷年最佳。彰化縣政府於30日舉辦107年全國中等學校表揚選手會，彰化縣長魏明谷頒獎感謝選手們為彰化縣爭光。

魏明谷表示，彰化縣今年參加全國中等學校運動會比賽是歷年來獲得最多獎牌的一次，非六都以外彰化縣為第一名，尤其是今年金牌得到26面，總共獲得92面獎牌，很高興有這麼好的選手留在彰化，為彰化爭光，一起推動彰化縣的運動風氣。縣府會在各項經費、設備竭盡所能，滿足大家的需求，讓大家能夠留在彰化縣，為這塊土地、人民努力打拚，以身為彰化人為榮。



▲彰化縣政府舉辦107年全國中等學校表揚選手會，彰化縣長魏明谷頒獎感謝選手們為彰化縣爭光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

魏明谷指出，縣府為培養優秀選手，這次表揚大會準備174萬元獎助金頒發給獲獎選手，將來這些選手，尤其是金牌的選手留在彰化縣，每一年都有10萬元以上的訓練獎金，也會給選手所屬學校4萬5千元作為訓練場域的設備改善經費，前三名的選手將來在彰化讀書，學雜費也予以減免8千元，希望大家一起來提升彰化縣的運動風氣，讓彰化縣成為真正的運動大縣。



▲彰化縣政府舉辦107年全國中等學校表揚選手會，彰化縣長魏明谷頒獎感謝選手們為彰化縣爭光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

彰化縣代表隊獲得26面金牌，分別是田徑1面、游泳3面、網球1面、跆拳道1面、舉重3面及拳擊17面。在舉重項目部分，埤頭國中2位選手破大會紀錄及創大會紀錄，國男組77公斤級鄭齊葳挺舉(135公斤)及總和(237公斤)破大會紀錄；國女組75公斤級溫家欣抓舉(66公斤)創大會紀錄，選手們不斷突破自我，不僅為自己寫下光榮精采的一頁，更為彰化縣積極爭光。



▲彰化縣政府舉辦107年全國中等學校表揚選手會，彰化縣長魏明谷頒獎感謝選手們為彰化縣爭光。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）