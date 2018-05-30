陳學聖拍定裝照　議員參選人爭相合體

▲朱珍瑤今天第一個到場梳妝準備，陳學聖到了她只能坐著和他握手。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

桃園市長的選戰逐漸升溫，國民黨桃園市長參選人陳學聖今(30)日在市議會拍攝競選定裝照，多位黨內市議員參選人也到場與他合拍定裝照，陳學聖說，不論是母雞帶小雞還是小雞領母雞，「團結」就是這次國民黨對外一致的語言。

今天第一位到場的是有選美皇后之稱的朱珍瑤，她在梳妝準備時，被媒體紛紛搶拍，成為今天的另一個重要焦點。

進行拍攝之前，陳學聖接受媒體聯訪，對於行程較桃園市長鄭文燦少的問題，陳學聖澄清「我的行程不會比鄭文燦少，甚至還要超過他」，之所以不太敢公開行程的原因，是因為他很擔心行程曝光，支持者會遭到鄭文燦陣營的清算鬥爭及追殺。甚至他還公開向鄭文燦喊話，萬一有行程不小心曝光的話，「不要在後面追殺想支持我的人。」

媒體接著問，選市長是為了為下屆立委鋪路?陳學聖直說「這是假議題」，自認立委工作做得很好，現在大家希望他來選市長，他全力以赴一定會選上市長，不會出現這個問題。

首次與黨籍議員參選人合拍定裝照，陳學聖說，現在不是母雞帶小雞，而是母雞小雞一起合作互相拉抬，雙方都要當選，單靠母雞或小雞都不能成就大局，唯有共同合作、團結才能打贏年底選戰。



▲陳學聖和其他黨籍市議員參選人穿著印有「KMT」字樣的T恤合拍定裝照。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

「要到投票那一天，才知道滿意度與得票率是否一樣」，對於鄭文燦民調高的問題，陳學聖認為，鄭文燦在2014年選市長時，也是意外當選，今年勢必也將發生同樣狀況，他會持續加油努力，請大家把票投出來，屆時就知道結果了，「所有的選戰不到最後一刻，沒有人會知道勝負是誰」。

陳學聖也透露，經特別安排，國民黨提名的六都參選人，下周有機會合體，針對共同主題會談，而黨內包括前總統馬英九等領導者及大老，他都已經私下拜訪過了，對於這次選舉他們給予高度支持及鼓勵，並寄望年底選戰一定要贏，強調「如果不贏的話，不僅國民黨會倒，台灣也不會好」。

陳學聖指出，過去有支持者對國民黨百般失望，但這次不一樣，反而支持者比候選人還要焦急，「此次參選我感覺一股由下而上的力量，超乎想像」，只要他更認真打拚，支持他的選票應該就可以投出來。



▲陳學聖說，現在不是母雞帶小雞，而是母雞小雞一起合作互相拉抬，雙方都要當選，單靠母雞或小雞都不能成就大局，唯有共同合作、團結才能打贏年底選戰。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）