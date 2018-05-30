NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

陳學聖拍定裝照　議員參選人爭相合體

記者李春台／桃園報導2018/05/30 20:12
▲陳學聖30日在市議會拍攝選舉定裝照，選美皇后朱珍瑤也成為現場鎂光燈的焦點。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）
▲陳學聖30日在市議會拍攝選舉定裝照，選美皇后朱珍瑤也成為現場鎂光燈的焦點。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

桃園市長的選戰逐漸升溫，國民黨桃園市長參選人陳學聖今(30)日在市議會拍攝競選定裝照，多位黨內市議員參選人也到場與他合拍定裝照，陳學聖說，不論是母雞帶小雞還是小雞領母雞，「團結」就是這次國民黨對外一致的語言。


▲朱珍瑤今天第一個到場梳妝準備，陳學聖到了她只能坐著和他握手。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

今天第一位到場的是有選美皇后之稱的朱珍瑤，她在梳妝準備時，被媒體紛紛搶拍，成為今天的另一個重要焦點。

進行拍攝之前，陳學聖接受媒體聯訪，對於行程較桃園市長鄭文燦少的問題，陳學聖澄清「我的行程不會比鄭文燦少，甚至還要超過他」，之所以不太敢公開行程的原因，是因為他很擔心行程曝光，支持者會遭到鄭文燦陣營的清算鬥爭及追殺。甚至他還公開向鄭文燦喊話，萬一有行程不小心曝光的話，「不要在後面追殺想支持我的人。」

媒體接著問，選市長是為了為下屆立委鋪路?陳學聖直說「這是假議題」，自認立委工作做得很好，現在大家希望他來選市長，他全力以赴一定會選上市長，不會出現這個問題。

首次與黨籍議員參選人合拍定裝照，陳學聖說，現在不是母雞帶小雞，而是母雞小雞一起合作互相拉抬，雙方都要當選，單靠母雞或小雞都不能成就大局，唯有共同合作、團結才能打贏年底選戰。


▲陳學聖和其他黨籍市議員參選人穿著印有「KMT」字樣的T恤合拍定裝照。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

「要到投票那一天，才知道滿意度與得票率是否一樣」，對於鄭文燦民調高的問題，陳學聖認為，鄭文燦在2014年選市長時，也是意外當選，今年勢必也將發生同樣狀況，他會持續加油努力，請大家把票投出來，屆時就知道結果了，「所有的選戰不到最後一刻，沒有人會知道勝負是誰」。

陳學聖也透露，經特別安排，國民黨提名的六都參選人，下周有機會合體，針對共同主題會談，而黨內包括前總統馬英九等領導者及大老，他都已經私下拜訪過了，對於這次選舉他們給予高度支持及鼓勵，並寄望年底選戰一定要贏，強調「如果不贏的話，不僅國民黨會倒，台灣也不會好」。

陳學聖指出，過去有支持者對國民黨百般失望，但這次不一樣，反而支持者比候選人還要焦急，「此次參選我感覺一股由下而上的力量，超乎想像」，只要他更認真打拚，支持他的選票應該就可以投出來。


▲陳學聖說，現在不是母雞帶小雞，而是母雞小雞一起合作互相拉抬，雙方都要當選，單靠母雞或小雞都不能成就大局，唯有共同合作、團結才能打贏年底選戰。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.30）

關鍵字陳學聖朱珍瑤桃園市長選舉
彰化榮服處貼心服務　照顧獨居遺眷日商信越化學訪雲林　讚譽行政效率

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan