房價跌 一銀房貸逾放首季大增逾3億

（中央社記者田裕斌台北30日電）第一金控今天召開線上法人說明會，由於旗下第一銀行房貸逾放比在第1季暴增，增加超過新台幣3億元。一銀主管表示，目前房貸業務轉以自住客為主，逾放比可望逐步降低。

一銀在房貸放款的逾放比在第1季底提高至0.39%，比去年底的0.32%大幅提升7個基本點(bp)，絕對金額增加超過3億元，創近3年來新高，一銀主管指出，主要受到近期經濟成長趨緩、房價下跌有關，不過仍壓在0.5%以下的不錯水準。

一銀主管分析，由於大台北都會區占整體房貸5成，且投資客相對較多，相對逾放比偏高，不過由於平均貸放比65%，等於客戶需自備35%的款項，過去經驗可以在二拍前脫手，對銀行獲利影響在控制之中，不過若房價進一步下跌、利率止跌走升，恐怕房貸違約將進一步擴大。