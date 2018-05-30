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消防隊求助館長買濾毒罐惹議 　黃德清：非標準配備

記者陳志仁／新北報導2018/05/30 20:19
▲新北市消防局長黃德清強調，濾毒罐是殘火處理時才需要，並非消防隊員的標準配備。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）
▲新北市消防局長黃德清強調，濾毒罐是殘火處理時才需要，並非消防隊員的標準配備。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）

新北市政府消防局新莊分隊長寫信給成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，請求捐錢購買濾毒罐的消息傳開後，引發軒然大波；新北市議員賴秋媚、王淑慧今（30）日呼籲新北市長朱立倫，錢要發在刀口上，請購置濾毒罐給第一線的消防隊員。

朱立倫強調，消防員需要的裝備，市府一定會購買；新北市政府消防局長黃德清解釋，基於保障消防人員救災安全的考量，每位消防人員均配有1套完整的個人安全防護裝備（PPE）、SCBA（空氣呼吸器裝備），而濾毒罐無法在有水、缺氧、高溫的環境使用，濾毒罐是殘火處理時才需要，因此並非消防隊員的標準配備。

民進黨新北市議員王淑慧、許昭興、林裔綺及賴秋媚今日在市政總質詢上，質詢朱立倫「消防隊長寫信給館長，請求再加碼10萬元購買濾毒罐」的看法；賴秋媚質疑，議會不分黨派、藍綠，從來沒有刪減過消防局的一毛預算，為什麼還要拜託「館長」捐錢買濾毒罐？王淑慧則呼籲預算要花在刀口上！

民進黨新北市議會總召李坤城在臉書PO文，消防員仰賴救命的防毒面具中，必須放置濾毒罐，「但都已經失效、失能了」、「政府都沒更新！」讓館長難過地說，能力有限，沒辦法幫全部的消防局；發現館長批評時事真的不分藍綠，他所說的「政府」，是指新北市政府，就是在罵朱立倫及負責督導消防業務的侯友宜。

館長近期捐贈180萬的重訓器材給新北市消防局新莊分隊，沒想到館長28日在直播上透露，事後收到消防隊長來信「我知道這樣很不要臉，不過可以請館長再多捐一點錢嗎？」得知消防員面具上的濾毒罐都過期很久，造成肺部多少都有點問題，館長也大方地再加碼10萬元。

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