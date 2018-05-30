影／慈惠美容科畢展走秀　「合色藝境」繽紛登場

▲慈惠醫專美容造型設計科畢業成果展，學生將所學的專業技能完美呈現在表演走秀。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.30）

本次展演共區分為「倚荷畔」、「臨風映竹」、「花攢錦簇」、「京采風華」、「煙花禁錮」、「幻醒」、「四季髮藝」、「色線」、「流光溢彩」等九組。60多名學弟妹擔任模特兒，透過不同風格的整體造型設計，爭奇鬥艷，走秀搭配動感表演，帶來驚豔的聲光視覺享受，讓觀眾驚嘆。

慈惠醫專美容造型設計科第七屆畢業動態成果展今(30)日下午繽紛登場，學生以「合色藝境」為主軸，希望將追求多元感官、色彩情境及跨領域藝術組合的表達極致，不受拘束展現設計專業，也為學習成效做總驗收。

這次主要負責畢展活動的藝術總監莊菽羚老師表示，學生從專四開始就陸續為展出做準備，除了創新的設計概念外，學生也不忘本質，利用在校所學的美髮、彩妝、整體造型設計等專業技能，把巧思設計在妝感、髮型、服裝上完美呈現在表演走秀。



▲慈惠醫專美容造型設計科畢業成果展，學生將所學的專業技能完美呈現在表演走秀。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.30）

主任陳麗妃指出，為了展出成功，美容科師生皆全力以赴，將各種專業技能做全方位的呈現。她表示，美容造型設計科成立7年至今培育許多優秀人才，每年也參與各國內外競賽，並屢屢獲獎榮獲優秀成績，學生實作能力相當紮實，因此，每年業界也趁此次機會選才並提供就業機會。



▲慈惠醫專美容造型設計科畢業成果展，學生將所學的專業技能完美呈現在表演走秀。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.30）