地方萬花筒》影／田中高中尋米社　帶領小學生尋訪老街

▲田中高中尋米社與田中國小共同合作，舉辦「大手牽小手-田中街區巡禮」活動，為了讓更多人認識田中老街區的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

彰化縣田中鎮員集路老街區因為日治時期縱貫線鐵道於此設站而興起，歷經百年風華，擁有許多豐富的人文、建築與產業特色，為了讓更多人認識老街區，由修平科技大學觀光與遊憩管理系許名勝老師在田中高中成立「尋米社」，帶領社團學生認識田中老街區豐富的人文與歷史，積極推展鄉土教育。

田中高中主任林孟輝表示，為了讓鄉土教育向下扎根，「尋米社」帶領田中國小30名學生，進行老街巡禮，選擇乾德宮、田中農會台梗九號體驗館、景崧醫院、壽山堂等特色景點，由高中生帶領國小的學弟妹深度走讀平常既熟悉又陌生的田中老街道，讓孩子們放慢腳步，仔細認識自己生活的社區，增進小學生對家鄉的認識，同時也提供高中生一個表現的舞台與自我成長的機會。



▲田中高中尋米社與田中國小共同合作，舉辦「大手牽小手-田中街區巡禮」活動，為了讓更多人認識田中老街區的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

林孟輝指出，像女人香臭豆腐的店鋪，即為日據時代建築，賣和服布料的店面，還保留水泥砌成的店名:「吳服棉布金和春和記」九個字，小朋友雖會唸，卻不懂意思，原來是日文的用語，「吳服」（日文發音）是凡經營布料買賣的營業類別，「棉布」為主要的營業項目，「金和春」 是店名，「和記」是店鋪的意思。



▲田中高中尋米社與田中國小共同合作，舉辦「大手牽小手-田中街區巡禮」活動，為了讓更多人認識田中老街區的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

許名勝表示，女人香臭豆腐店長黃小莉讓屋齡近百年的老屋重現風華，拆掉天花板及裝潢後，原本的檜木梁柱、樓板與紅磚牆再現眼前，她又運用燈籠、黑膠唱片、國小舊課桌椅、黑板等來布置點綴，成為一間極具文青風格的店舖，也賦予老房子全新的生命。而女人香與臭豆腐又是一個強烈對比，讓老屋在懷舊與創新之間，有了新的風貌。



▲田中高中尋米社與田中國小共同合作，舉辦「大手牽小手-田中街區巡禮」活動，為了讓更多人認識田中老街區的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）

許名勝說，「壽山堂」 是清代秀才陳紹年的故居，也是田中唯一的縣定古蹟，陳紹年的孫子陳景崧，旅日學醫後，回到田中開設景崧醫院懸壺濟世，救濟地方貧困的病患，宅心仁厚的事蹟為鎮民津津樂道。景崧之子陳時宰繼承衣缽，台大醫學院畢業後旅美深造，放棄在大醫院的機會，引進先進的醫學技術與儀器帶回到家鄉，提供田中鎮民優質的醫療品質。



▲田中高中尋米社與田中國小共同合作，舉辦「大手牽小手-田中街區巡禮」活動，為了讓更多人認識田中老街區的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.30）