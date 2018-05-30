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基隆疏浚爆弊案 市府技士涉收賄遭押

中央社2018/05/30 18:48
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）基隆市府楊姓技士承辦漁港疏浚工程案，被控涉嫌收賄新台幣百萬元護航廠商，以營建土方混充疏浚淤泥詐領數千萬元工程款，檢方昨天約談40餘人，今天向法院聲押楊姓技士獲准。

基隆地檢署表示，基隆市政府產業發展處漁業行政科楊姓技士承辦105年度「正濱漁港泊區及八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」及「望海巷漁港泊地浚深工程」案，經檢調追查後發現，得標廠商因資格不符涉嫌以借牌方式低價搶標。

檢方指出，廠商得標後並未確實清淤，涉嫌夥同載運業者及土資場業者，以偽造清運證明文件及工程營建土方抵充疏浚淤泥數量運至台北港填土等方式，向基隆市政府辦理計價收款，詐取疏浚工程款達上千萬元。

此外，檢調發現，涉案工程顧問公司長期把持基隆市府疏浚工程委託設計及監造案，公司負責人周姓男子為求順利得標，透過白姓男子介紹而認識楊姓技士。

檢調指出，周男從民國104年起，以公司前一年度承攬基隆市政府設計及監造工程服務費加總後，提撥一定比例行賄楊姓技士，累積金額達100萬餘元。

檢調經過一年多蒐證，昨天上午見時機成熟，指揮警調等單位，兵分20路搜索涉案廠商、土資場及嫌疑人住居所和辦公室，傳喚證人及嫌疑人共40多人到案說明，並查扣相關帳冊文件。

全案經承辦檢察官劉彥君漏夜訊問後，認定楊姓技士涉犯貪污治罪條例且嫌疑重大有串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則分別諭令10萬元至30萬元交保候傳。

基隆市府產發處長林青海表示，市府會全力配合檢方調查。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070530

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