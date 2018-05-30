中華開發創新加速器搭建創業平台 創新基金已投資6家

開發創新加速器致力成為台灣創新創業的最佳平台，積極為創業者串連各種資源，包括提供人才、資金、策略、跨境資源；並結合不同專業的合作夥伴，提供創業者最全面、完整的資源。以日前一場吸引上百人報名的「當物聯網遇到 AI 論壇：智慧零售篇」為例，即因為 StarFab 創新加速器與 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所共同舉辦，StarFab 導入成熟企業的資源，運用以大帶小的創業模式，協助超過 70 家新創團隊與 18 家成熟企業進行深度合作，KPMG 為新創公司提供財務、稅務輔導諮詢和海外市場開發管道的角色，共同為新創公司打造完整的創業體系。

開發金 (2883-TW) 旗下中華開發資本搭建的中華開發創新加速器成立滿一年，致力於為台灣新創業者搭建創業平台，去年在南港軟體園區開幕至今，已舉辦 80 場活動，超過 2000 人參與相關活動；中華開發資本總經理何俊輝表示，開發創新基金成立一年來已經投資六家新創公司，成功運用台灣優勢，成為台灣創新創業的最佳平台。

「當物聯網遇到 AI 論壇：智慧零售篇 」藉由產業專家及新創企業的經驗分享，針對垂直產業進行深度剖析，吸引新創團隊與產業成員踴躍與會。與會的產業專家宏碁公司和阿里巴巴分別針對「數位看板」、「新零售」暢談國內外實例，從線上到線下、從虛擬到實體，透過大數據的收集與分析，打造精準出擊的成功方程式。

活動還邀請到三家新創企業暢談其在智慧零售的技術內容。威購金融科技以藍牙科技打造自助服務設備的掃碼支付機制，可為既有設備及服務通路增添付費功能；Beseye 的人工智慧安全攝影機平台解決實體通路的痛點，提供安全分析與客戶分析等先進功能；天奕科技精準的室內定位技術，已可用於導航、導覽、人員設備管理及運動娛樂，充份展現智慧零售的無限潛能。

何俊輝表示，開發創新基金的基金規模規劃為新台幣 15 億元，由中華開發資本的子公司開發資本管顧與米特數位創新合資成立的開發創新管顧負責管理，投資標的以台灣新創企業為主，著重網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電商等領域。開發創新基金成立一年以來已經投資六家新創公司，涵蓋 AI、物聯網、移動互聯網及次世代電商，多數具備輕資產高速成長的特性，特別是投資了多位具備國際化視野的年輕創業家。

開發創新基金總經理郭大經指出，開發創新加速器運作以來，他觀察到的新創趨勢是：以技術驅動現有產業的升級優化，例如運用 AI 技術於金融服務及智慧零售，或是運用新一代通訊技術於物聯應用如智慧醫療及智慧工廠等。他給新創業者的建議是善用台灣現有 ICT (資訊及通訊科技) 優勢並透過大型企業通路合作，快速擴展市場。

何俊輝強調，開發創新加速器是一個全新型態的創業平台，標示出開發金控在創投事業的全新佈局，除整合資源，更讓新創業者能隨時隨地共享資源。除了提供業者免費的活動空間，更透過各種創業社群活動，增加企業及被投資戶交流的機會，並依照投資戶需求，量身規劃創業業師輔導。郭大經指出，開發創新加速器的最終目標是期盼將台灣新創公司的產品及服務，透過其長期累積之產業網絡推向全球市場。