逸達生技預計6月底上櫃 前列腺癌用藥下半年申請FD

生技廠逸達生技 (6576-TW) 預計在 6 月底前轉上櫃，同時被公司列為旗艦產品的 FP-001 前列腺癌用藥，也規劃在下半年向美國 FDA 提出藥證申請，搶攻 2025 年前上看 260 億美元的前列腺癌藥品市場。

逸達生技原本為美國 QPS 的新藥研究部門，2013 年在台灣分割獨立，目前主要產品，包括新劑型類的治療前列腺癌的 FP-001(6 個月劑型)，預計在今年下半年向美國 FDA 申請藥證，目標明年下半年取得藥證；另外 3 個月劑型的 FP-00，也將進行三期臨床。治療鴉片類毒癮的 FP-004，也是準備申請 IND；治療肢端肥大症及類癌瘤的 FP-002，及治療糖尿病視網膜病變的 FP-008，則都是在研發階段。