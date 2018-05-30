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逸達生技預計6月底上櫃 前列腺癌用藥下半年申請FD

鉅亨網2018/05/30 19:04
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生技廠逸達生技 (6576-TW) 預計在 6 月底前轉上櫃，同時被公司列為旗艦產品的 FP-001 前列腺癌用藥，也規劃在下半年向美國 FDA 提出藥證申請，搶攻 2025 年前上看 260 億美元的前列腺癌藥品市場。

逸達生技原本為美國 QPS 的新藥研究部門，2013 年在台灣分割獨立，目前主要產品，包括新劑型類的治療前列腺癌的 FP-001(6 個月劑型)，預計在今年下半年向美國 FDA 申請藥證，目標明年下半年取得藥證；另外 3 個月劑型的 FP-00，也將進行三期臨床。治療鴉片類毒癮的 FP-004，也是準備申請 IND；治療肢端肥大症及類癌瘤的 FP-002，及治療糖尿病視網膜病變的 FP-008，則都是在研發階段。

另外在新藥部分，治療氣喘及慢性阻塞性肺病的 FP-025、治療亞伯氏症的 FP-020 及 PAD 周邊動脈病變的 FP-045，則分別在二期臨床準備階段、研發階段及一期臨床多劑量試驗階段。

法人表示，逸達生技主要採取授權分潤的經營模式，可望在申請藥證前後向外簽訂授權合約，預估將有破 1000 萬元美金的授權金收入，若再加計受全球胜肽藥品大廠 Ferring 輝凌製藥委託研發收入所得，逸達生技今年有機會創下成立以來最亮眼的營運績效。

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