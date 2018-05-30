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三大法人大賣169億元 外資大砍14檔金控 台積電

鉅亨網2018/05/30 19:02
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台股今 (30) 日遭遇國際亂局，國際股市連袂重挫，也直接摜壓指數開盤就跌破 10900 點，盤中一度再失守 10800 點，終場下跌 142.95 點，以 10821.17 點作收，包括 5 日線、10 日線、月線及季線均失守。三大法人部分，外資及陸資賣超 152.92 億元，外資自營商買超 1.1 億元，投信賣超 8.72 億元，自營商自行賣超 1.24 億元，自營商避險賣超 6.12 億元，合計賣超 169.01 億元。外資賣超 14 檔金融股，台積電慘遭外資連 5 賣。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資續減碼多單 6668 口，淨部位多單跌破 4 萬口，來到 35407 口；投信加碼空單 680 口，淨部位空單來到 24578 口；自營商減碼多單 3403 口，淨部位轉為空單 2730 口，合計三大法人減碼多單 10751 口，淨部位多單為 8099 口。

外資今天賣壓大舉湧現到金融股及電子權值股身上，其中外資賣超前 10 名，金控股就包辦了 7 檔，包括新光金、兆豐金、中信金、開發金、元大金、國泰金及第一金，另外富邦金、玉山金、合庫金、華南金、永豐金、台新金、國票金等也均遭賣超，且賣超張數都在 2800 張以上。

至於電子權值股部分，電子三雄全遭外資賣超，其中，台積電遭連 5 賣，鴻海遭中止連 3 買，大立光也遭中止連 2 買，另外華邦電、緯創、群創、廣達、仁寶、和碩、遠傳等，外資賣超也均超過 2500 張。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資反倒是中止連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 31569 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超張數 9570 張，第 3 名華邦電麥證 79 購 01，買超張數 9036 張，第 4 名智邦麥證 7C 購 01，買超 7794 張，第 5 名強茂，買超 5622 張，6 到 10 名依序為，錸德，買超 5489 張；亞德客麥證 79 購 01，買超 5482 張；華邦電麥證 7A 購 02，買超 4908 張；GIS 麥證 79 購 01，買超 4678 張；京鼎麥證 7A 購 02，買超 4662 張。

外資集中市場賣超第 1 名為新光金，賣超張數 48665 張，第 2 名兆豐金，賣超 29889 張，第 3 名華邦電，賣超 24688 張，第 4 名中信金，賣超 23145 張，第 5 名開發金，賣超 22858 張。6 到 10 名依序為，元大金，賣超 20115 張；中鋼，賣超 14630 張；國泰金，賣超 14549 張；第一金，賣超 13261 張；台積電，賣超 13218 張。

法人表示，外資今天因為國際股市大跌，加上接近 MSCI 權重調整，因此順勢加速調節持股，不過比較不利的是，金融的賣壓相對沉重，這當然是因為義大利的政局不穩可能會造成區域性的金融風暴所致，加上今天的電子權值股賣壓也不小，預料明天的權值股賣壓也不會太小，對於半年線的支撐就是重要考驗。

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