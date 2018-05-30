中情局：北韓短期難棄核 可能准開漢堡店

一位看過這份報告的情報官員說：「人人都知道北韓不會非核化。」

這份分析報告暗示，比較實際的立即目標是說服金正恩，由最近在核武計畫上獲得的進展後退。但目前還不清楚這是否能獲得川普或美國的盟邦認可。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩將於6月舉行高峰會。川普表示希望藉此落實朝鮮半島非核化，但中央情報局的最新分析大潑冷水，評估北韓短期內不會放棄核武。

3名國家安全官員透露，這份報告倒是指出，金正恩可能釋出善意，考慮在平壤開設一間西式漢堡店，以討好以喜愛速食聞名的川普。

這份分析並未明指哪一間連鎖速食業者可能獲准進駐北韓，但提到金正恩可能盤算，這間速食店不但可於談判期間供餐，同時也釋出北韓願意開放西方國家投資的訊息。

這3名官員也說，這份分析報告評估，金正恩可能開放美國對北韓進行有限度的投資，特別是基礎建設領域。

報告指出，美國和南韓可能將重點置於向北韓供應糧食及進行其他農業發展計畫。這些計畫可能由南韓掌舵，透過聯合國執行。

美方也可能提供鬆綁制裁等經濟誘因。

根據這份報告，北韓官員未在初步會談中要求駐韓美軍全數撤出，預料首次「川金會」也不會提出撤軍要求。

報告指出，南韓總統文在寅認為自己與金正恩關係密切，且南韓正考慮正式宣布結束兩韓戰事。

每逢重大外交談判前夕，為讓美方談判代表進行沙盤推演，及提供能影響對方行為的選項，情報單位及國務院通常會評估對方底線。

中央情報局及白宮都拒絕評論這份報告。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070530