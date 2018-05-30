訪青農鼓勵回鄉 侯友宜採香草品茗

（中央社記者黃旭昇新北30日電）中國國民黨籍新北市長參選人侯友宜，今天前往金山區拜會種植有機香草的青年農夫王御庭。他說，年輕在地青農願意回故鄉為土地注入新的生命，應該給予鼓勵與打氣。

獲得行政院農委會遴選為第4屆百大青農的王御庭，一手打理園區有機栽種的香草園區，除網室栽培也以改善土質含鹽量較高問題。園區種植洋甘菊、甜菊、檸檬百里香、檸檬馬鞭草、薄荷及百里香。

王御庭原在三重區開設鞋廠供貨百貨公司專櫃，因母親生病，結束工廠回鄉照料；，久母親往生，他想起母親喜愛的檸檬百里香草及薰衣草，為排遣對母親的思念，決定投身農業，未料香草的香氣產生撫慰心靈的效果，他一頭栽進香草之路。