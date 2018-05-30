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蘭嶼連署爭取醫院 黃健庭：實務面有困難

中央社2018/05/30 19:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）今年2月黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務失事，蘭嶼鄉民發起連署，爭取設立醫院。台東縣長黃健庭表示，實務面有困難。

2月5日深夜空勤隊黑鷹直升機前往蘭嶼執行病患後送任務，起飛不久後墜海失事，蘭嶼醫療問題再度引起島上居民關切。

2月12日蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯發起連署爭取興建「蘭嶼醫院」，目前網路連署以及蘭嶼居民、觀光客現場聯署已經超過4000人，包括黑鷹直升機罹難的護理師蔡邑敏父母親和日前到蘭嶼旅遊的加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）均表支持。

台東縣蘭嶼籍縣議員黃天德今天在台東縣議會縣政總質詢時質詢黃健庭，興建蘭嶼醫院有何難度。

黃健庭表示，一個綜合醫院要各種科別，需要數量龐大的醫護人力和專業設備，籌備上有一定難度。此外蘭嶼的人口無法讓醫院永續經營，台東南迴4鄉鎮的人口數都無法這樣支撐一個醫院，何況是蘭嶼。

黃健庭進一步說，蘭嶼現在能做的是強化衛生所緊急照護的功能，並完備後送機制。

瑪拉歐斯則認為，蘭嶼醫療不應以人口數多寡作為藉口，因為蘭嶼經過20年醫療的癱瘓，再加上這次直升機醫療意外，蘭嶼醫院確實有興建的必要及迫切性；而蘭嶼醫院可以與署立醫院及馬偕醫院建立聯合關係，克服預算人力設備困境。

瑪拉歐斯還指出，為因應核能汙染風險，經濟部台電及衛生福利部必須合作催生蘭嶼醫院，「這個醫院要服務的除了是5000名蘭嶼居民，還服務每年30萬的觀光人口。」

瑪拉歐斯表示，黃健庭對設置蘭嶼醫院回應消極，蘭嶼鄉民不認同，期望縣長能更深入思考蘭嶼島的醫療苦難，幫蘭嶼鄉民向中央爭取興建醫院計畫。

黃天德則表示，不論幾年後，都希望有機會能設置醫院。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070530

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