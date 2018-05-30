嘉縣議員提名案 張花冠陳明文中執會槓上

（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北30日電）為了嘉義縣議員提名問題，嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今天在民進黨中執會槓上。張花冠說，希望之前的和解握手是真心的，不然恐怖情人分屍案這麼多，她會害怕。

嘉義縣議員第三選區選舉，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額。為了此事，張花冠與陳明文今天在民進黨中執會又槓上。

張花冠有備而來，準備提案。她認為，嘉義縣在鄉長與縣議員提名作業不公，希望黨中央能夠處理。她還直指，過去大家都說要明文規定，現在嘉義人都在說要「『明文』規定」，部分有意參選者被質疑縣長提名期間，「為何那麼早在縣長初選時表態支持張明達議長」。