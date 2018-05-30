NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈彰化榮服處貼心服務　照顧獨居遺眷軍中操練太苦　楊晴坦言崩潰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

環團肯定礦業法環評條款 原民盼諮商同意權

中央社2018/05/30 19:07
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜、李先鳳台北30日電）立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，其中以表決方式通過的補辦環評條款獲得環團肯定，但由於攸關原民諮商同意權的條文遭保留，原團盼求能儘速落實。

立法院經濟委員會今天下午初審通過礦業法修正草案，但大多數關鍵條文遭到保留，包含礦權展限申請的駁回條件、原民諮商同意權等內容，會中無法達成共識，將送朝野協商再行處理。

不過，今天也以表決方式通過補辦環評條款，未來年產量5萬噸以上礦場，未做過環評需在3年內補辦；5萬噸以下礦場，則需在5年內補辦。

地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭告訴中央社記者，非常肯定補辦環評條款能通過初審，這是「進步的條文」，但他也擔憂在朝野協商時，這些已通過初審的「進步的條文」可能會再被拿掉。

對於其他遭保留的條文，黃靖庭指出，希望朝野協商時能納入環團所訴求的礦權展限需徵得土地使用管理機關及環境敏感區位機關同意的條文。

反亞泥‧還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉則告訴中央社記者，礦業法修法修這麼久，最迫切希望的就是看到原民諮商同意權能被落實，礦業法沒有修好，原民權益一樣受損、一樣看不到未來。

鄭文泉是亞泥花蓮礦區下方秀林鄉富世村AYU部落的太魯閣族人，他說，全台80%礦區都在原住民地區，所以礦業法和原民切身相關，卻沒有尊重原住民，立法一直拖延，原民諮商同意權等內容遲遲無共識，讓人感到國家無誠信，族人感到寒心。

鄭文泉指出，現在府院國會都是民進黨多數，要修法落實原民諮商同意權很簡單，有決心一定做得到，希望政府能做點事情給原住民看。（編輯：陳清芳）1070530

訪青農鼓勵回鄉 侯友宜採香草品嘉縣議員提名案 張花冠陳...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan