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娛樂

影／男星母胎單身30年　遇到愛人卻在同天死去

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/30 19:26

由李帝勳、新慜娥主演的《明天與你》描述一位時間旅行者劉紹俊（李帝勳 飾），利用地鐵穿越到未來，但無法回到過去，在一次的穿越之中，卻看見未來的自己死亡，為了改變這個結果，必須跟與他在同一天死去的宋瑪琳（新慜娥 飾）結婚，這樣的交集也改變了兩人的命運。

李帝勳戲中母胎單身30年，遇到新慜娥後，兩人進展神速，其中打情罵俏、接吻、床戲，更是讓人看得手腳捲曲，紛紛高喊「金宇彬不要看。」新慜娥表示，在眾多的拍戲經驗中，第一次遇到年齡相同的演員，不習慣對他講平語，但隨著拍攝過程，漸漸變成可以說平語的關係，因此演起戲來更舒服自在。此外，新慜娥雖然演出經驗豐富，但在劇中卻是首次披上婚紗並舉行婚禮，是一個嶄新的體驗。


▲新慜娥（右）與李帝勳首次演出婚禮戲（圖／東森戲劇 , 2018.5.30）

李帝勳至今已單身6年，雖然有著豐富的戀愛經驗，但當兵回來後一直在接演作品，完全沒有休息，笑說可能因為這樣，所以戀愛運就被切斷了。在劇中，李帝勳與新慜娥有不少的對手戲，像是上演親親餵食秀、喝交杯酒、手比愛心等親密舉動，這在他的演戲生涯中，都是第一次嘗試，非常感謝能與新慜娥一起演出這部作品。《明天與你》31日晚間8點在東森戲劇台播出。

關鍵字李帝勳新慜娥明天與你
AV女優全裸慶生　愛犬狂舔竟露點軍中操練太苦　楊晴坦言崩潰

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