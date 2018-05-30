影／男星母胎單身30年　遇到愛人卻在同天死去

由李帝勳、新慜娥主演的《明天與你》描述一位時間旅行者劉紹俊（李帝勳 飾），利用地鐵穿越到未來，但無法回到過去，在一次的穿越之中，卻看見未來的自己死亡，為了改變這個結果，必須跟與他在同一天死去的宋瑪琳（新慜娥 飾）結婚，這樣的交集也改變了兩人的命運。

李帝勳戲中母胎單身30年，遇到新慜娥後，兩人進展神速，其中打情罵俏、接吻、床戲，更是讓人看得手腳捲曲，紛紛高喊「金宇彬不要看。」新慜娥表示，在眾多的拍戲經驗中，第一次遇到年齡相同的演員，不習慣對他講平語，但隨著拍攝過程，漸漸變成可以說平語的關係，因此演起戲來更舒服自在。此外，新慜娥雖然演出經驗豐富，但在劇中卻是首次披上婚紗並舉行婚禮，是一個嶄新的體驗。