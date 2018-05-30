三陽明天罕見停牌 推估將啟動龐大土地開發計畫

國內機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (30) 日下午發布重訊，由於有重大訊息待公布，經證交所同意明 (31) 日起暫停交易，法人指出，通常停牌主要原因是可能對股東權益或證券價格有重大影響，因此，不排除三陽可能將宣布啟動土地資產計畫，並將產生可觀的開發利益，也可能是在發展電動車技術下，可能併購具相關技術的公司，但以前者的可能性較大。
由於三陽國內外都有豐厚的土地資產，且今年積極啟動海外資產開發案，法人認為，可能是將宣布確切的土地開發計畫，且後續將陸續有可觀的利益挹注業外，以致必須暫時停牌。
三陽僅回應，此消息對公司而言是正面訊息，且是對財報有正面效果。
觀察目前三陽主要的海外資產有 VMEPH 河西廠土地 4.06 萬平方米、VMEPH 同奈廠 5.44 萬平方米、SMV 汽車廠 2.38 萬平方米，以及廈杏機車廠 36.17 萬平方米。
若是土地開發，法人研判可能是越南廠區遷廠後的土地開發計畫將啟動，後續挹注獲利可觀。
三陽第 1 季合併營收 77.07 億元，年增 1.46%，在業外挹注下，稅後純益 2.22 億元、年增幅高達 1457%，每股純益 (EPS)0.27 元。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>