三陽明天罕見停牌 推估將啟動龐大土地開發計畫

國內機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (30) 日下午發布重訊，由於有重大訊息待公布，經證交所同意明 (31) 日起暫停交易，法人指出，通常停牌主要原因是可能對股東權益或證券價格有重大影響，因此，不排除三陽可能將宣布啟動土地資產計畫，並將產生可觀的開發利益，也可能是在發展電動車技術下，可能併購具相關技術的公司，但以前者的可能性較大。

由於三陽國內外都有豐厚的土地資產，且今年積極啟動海外資產開發案，法人認為，可能是將宣布確切的土地開發計畫，且後續將陸續有可觀的利益挹注業外，以致必須暫時停牌。