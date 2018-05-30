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晟德小金雞報佳音 金樺生醫攜手BLI攻全新細胞株製

鉅亨網2018/05/30 19:21
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晟德 (4123-TW) 集團旗下金樺生醫 (6521-TW) 今 (30) 日宣布與美國 Berkeley Lights 公司 (BLI) 簽訂策略合作合約，將結合 BLI 的 Beacon 單細胞光導 (opto-fluidic) 系統搭配金樺的細胞株製備平台，共同開發可大幅提升效率、縮短時程的全新細胞株製備流程。

金樺生醫表示，BLI 獨步全球的先進技術已受到安進 (Amgen)、輝瑞 (Pfizer)、諾華 (Novartis)、必治妥 (Bristol-Myers Squibb)、羅氏 (Roche)、Shire 及第一三共 (Daiichi Sankyo) 等十多家遍及歐美亞洲國際藥廠的青睞與認可，並實際運用在優化新藥開發的流程中。

金樺生醫表示，公司將成為全球第一家與 BLI 簽訂細胞株開發技術合作的專業細胞株開發公司，可望搶先開發出優於國際標準的細胞株製備技術平台，並成為 BLI 在亞太地區的主要策略合作夥伴。

金樺生醫表示，透過本次策略合作，公司細胞株製備技術將再升級，可望成為領先全球的細胞株製備公司。利用 BLI Beacon 全自動化的光電定位、影像紀錄與檢測定量等高端技術，結合公司既有的細胞株製備平台，可縮短開發時程達 50%，並得到更高品質及高產量的生產細胞株，有利於加速搶攻全球市場。

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