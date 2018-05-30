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轉攻電競挖到寶 宏碁轉型看高成長、高獲利 力拚6

鉅亨網2018/05/30 19:20
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宏碁 (2363-TW) 董事長陳俊聖談到公司轉型，他認為必須要做到「高成長」、「高獲利」。電競讓宏碁好像「挖到寶」，讓 PC 市場重新找到消費者，營業額翻倍成長；而旗下安碁資訊等 6 家子公司的上市櫃計畫，則可讓外界檢驗宏碁轉型是否真正落實。

陳俊聖談到公司轉型，提出「高成長」、「高獲利」兩件事。他提出幾個數字，包括 2017 年毛利率 10.7% 是 14 年來最高峰，營益率 1.5% 是 7 年來最高，營運費用 4 年內降低 37%；毛利往上走，費用往下，公司不流血、不賠錢，就可以開始做想做的事。

法人關心，PC 市場衰退，許多品牌紛紛投入電競，宏碁在哪部分具有競爭力？陳俊聖說，所有 PC 公司做的事情都一樣，策略就是 price(價格) 跟 spec(規格) 的差異化，其實大家都買一樣的晶片，組裝後因為不同的品牌有不同的價錢。

他認為，把策略說清楚，創造公司及市場價值非常重要，PC 市場已經開始衰退，轉型及市場區隔化，會讓宏碁產生不一樣的結果。

陳俊聖說，就像電競產品，宏碁兩大策略在於散熱跟防電磁波干擾 (EMI) ，光是散熱專利就高達 277 項；一旦下定決心做領導品牌，就不要怕抄襲，要勇於把策略講清楚，不能只是為了跟隨別人、跟隨市場而做。

陳俊聖形容，電競讓宏碁「好像真的挖到寶」，讓 PC 重新找到消費者市場，也讓公司好像重新找回年輕的熱情。

而宏碁的電競成長幾乎翻倍，超越整體市場僅 2 至 3 成的成長，陳俊聖說，慶幸宏碁的電競規模還很小，去年電競營業額約新台幣 200 億元，相較於競爭對手的 800 - 900 億元仍有一段距離，未來還有繼續向上成長的空間。

宏碁的轉型包括電競、VR、360 度相機、AI 等等，陳俊聖認為，旗下子公司都跟原本宏碁的 PC 領域不完全相關，但是宏碁要做的事情，就是找到對的領域，「大到有點用，小到我們會贏」。

如何讓公司轉型具體發生，陳俊聖認為，子公司上市櫃是讓外界檢驗轉型是否落實，今年上半年由主責 VR（虛擬實境）事業的宏星率先登錄興櫃，其餘包括安碁資訊、宏碁智通、安圖斯科技、宏碁資訊服務、展碁國際、智聯服務等 6 家子公司也都將陸續安排上市櫃。

宏碁昨 (29) 日舉辦閉門法人說明會，宏碁今天公布法說會錄影，由董事長陳俊聖說明紐約全球新品發表會的重點，與 2018 年營運展望。

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關鍵字宏碁電競headline
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